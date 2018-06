Fotos Tres personas sufrieron lesiones al colisionar dos motocicletas

17/06/2018 -

LAS TERMAS, Rí o Hondo (C). Tres motociclistas resultaron con graves heridas al colisionar dos vehículos. El accidente se registró el viernes cerca de las 20 por la ruta provincial 93 a la altura de la localidad de Suri Yacu. Según fuentes policiales y por cuestiones que son mot ivo de invest igación, una motocicleta marca Zanella modelo ZB 110 cc conducida por Carolina Medina (27), quien viajaba en compañía de su hermano José Medina (16), habría colisionado con otro rodado marca Yamaha YBR 125 cc guiado por Virgilio Salas (30). C omo c o n s e c u e n c i a del fuerte impacto las tres personas cayeron pesadamente sobre la cinta as - f á l t i c a s i e n d o t ra s l a d a - das al Hospital Zonal donde fueron examinados por el médico de guardia quien d i a g n o s t i c ó q u e s u f r i e - ron excor iaciones múl t iples y traumatismo. Intervino en el siniestro, efectivos de la Seccional 50 y de Criminalística.