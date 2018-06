Santiagueño representará al país en el "National Youth Science Campa"

Fotos EXPECTATIVAS. Carlos Ángel Corvalán, junto a su padre, dieron detalles de la experiencia de la que participará.

17/06/2018 -

Carlos Ángel Corvalán, un joven de 16 años, estudiante del 5º año del Colegio Sor Mercedes Guerra representará a la Argentina en el "National Youth Science Campa", que se realizará en Estados Unidos, organizado por la Fundación "National Youth Science".

El encuentro internacional tendrá lugar del 27 de junio al 21 de julio, en las instalaciones del campamento Pocahontas, de Bartow, West Virginia.

"Se trata de un Campamento de Ciencias al que me he inscripto a través de la página web de la Embajada. Envíe todo lo que me pidieron, en marzo, y finalmente este mes se hace realidad un sueño. Se contactaron por teléfono para decirme que había sido seleccionado junto con otra representante de Buenos Aires. Seremos los únicos dos argentinos en participar de este campamento", indicó Carlos.

Asimismo reconoció que estar viviendo un sueño: "Es algo que no me lo hubiera imaginado nunca, hasta que por fin se dio. Ahora seguramente voy a recibir capacitaciones en áreas que aquí en la Argentina no están muy desarrolladas".

El santiagueño, además en su participación en el encuentro, expondrá un trabajo sobre ciencia denominado "Pasos de luz".

Finalmente se mostró agradecido con todos lo que hicieron posible su viaje: "Queremos agradecer a todos los que hicieron posible concretar este sueño, desde la familia y amigos, hasta al Área de Gestión de Gobierno, Jefatura de Gabinetes, el Ministerio de Educación, Asicanas y al Colegio Son Mercedes Guerra", expresó Carlos Corvalán.