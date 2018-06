Fotos "Soy un papá orgulloso porque David fue un gran hijo y sobre todo porque amó a su patria"

El año pasado para el Día del Padre, aunque intentaba disimular entre los presentes, Pedro estaba ansioso, expectante por el teléfono. La llamada de David podría llegar en cualquier momento desde algún rincón del mar y tal vez sería la única posibilidad de contactarse que tendría en el día. No se perdonaría dejarla pasar. Fue muy feliz al escucharlo.

Pero el destino jugó su carta y esta vez el celular no sonará. Esta vez el corazón gritará de impotencia y de dolor, reclamando ese "feliz día", que no sólo alegraba al papá, sino a toda la familia.

Pedro Melián es el papá de David, el joven santiagueño que conformaba la tripulación del submarino perdido ARA San Juan, y en medio de la angustia que lo atraviesa desde aquel noviembre cuando perdió todo contacto con su hijo, habló con EL LIBERAL en este día especial, de cómo fueron los últimos días del Padre, y se animó a dejar un sentido mensaje a todos los padres santiagueños.

"Es muy difícil el día a día; hay muchos sentimientos encontrados, muchas lágrimas, mucho llanto.Seguramente este Día del Padre estaré acompañado de mis otros hijos, pero sé que David no me va a llamar como en años anteriores, o no me va a mandar un mensaje como lo hacía cuando andaba en el submarino. La llamada no existirá y es muy triste. Todos los años nos llamaba, sobre todo en fechas especiales. Siempre estábamos en contacto.Llamaba a la hora de comer el domingo para preguntar qué almorzábamos, con quiénes estábamos y nos decía: "tantos ahí, y yo aquí solo, acompañando a algún compañero o en guardia". Pero siempre presente", recordó Pedro, al tiempo de haber hecho memoria y traído a su mente que el viernes pasado se cumplieron los siete meses de no saber nada de su hijo ni de sus compañeros.

"Para nosotros, los padres de los tripulantes será más difícil sobrellevar este día porque no sabemos en dónde están ni qué pasó con nuestros hijos.Éste no será un día feliz para mí, sólo será Día del Padre, porque feliz no voy a estar", ahondó conmovido. Intentando resignarse, porque tal vez jamás vuelva a tener contacto con David, Pedro sabe que una sola cosa bastaría para aliviar su dolor: "Tener novedades".

"Lo que más feliz me haría hoy es que todos mis hijos estuvieran bien, aunque estuvieran lejos y feliz recibir el llamado de cada uno. Me encantaría que la mesa vuelva a estar completa como cuando eran todos chicos. Pero conociendo la realidad, lo que más me gustaría para hoy es tener una noticia de David, aunque sea que entraron nuevamente a buscarlos. En este momento sería ése el mejor regalo que podría recibir", imploró Pedro.

Pero el destino quiso que nadie sepa, hasta hoy, en dónde está el submarino. Por eso el papá de David de a poco empieza a perder la ilusión, y ese sentimiento es devastador.

"Los primeros días de la desaparición eran desesperantes, yo trataba de consolar a mis hijas que eran las que quedaron conmigo. Traté de ser fuerte siempre por toda la familia. Todo el tiempo me estaban llamando para ponerme al tanto desde Mar del Plata, y yo miraba la televisión ya que no podía ir para allá, porque alguien tenía que quedar con los chicos y la casa.Pero el peor día fue cuando nos informaron de la explosión, porque ahí entendí que ya no había más esperanzas. Siempre tuve fe en Dios y esperaba un milagro, pero de a poco, a medida que pasaba el tiempo se fue acabando mi ilusión", recordó.

Finalmente, avalado por la experiencia que le toca vivir, don Pedro, en nombre de todos los padres de los tripulantes desaparecidos dejó un mensaje para los papás santiagueños.

"Aprovechen al máximo todos los días con sus hijos; estén junto a ellos, tengan aventuras, compartan cosas, porque nunca se sabe cuándo la vida nos puede separar de los hijos. Yo nunca imaginé que David se fuera a ir tan pronto, pero estoy muy orgulloso porque siempre fue buen hijo, buen hermano, buena persona y sobre todo buen profesional que amaba a su patria. Y para los padres que nos tocó perder a un hijo que sigan adelante con fuerza, que le cumplan los sueños que no llegaron a cumplir y si dejaron nietos que sean padres para ellos", pidió en medio de las lágrimas.