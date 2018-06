No quiere disculpas ni volver a actuar con él

17/06/2018 -

"Cuando recibí malos tratos de parte de Ricardo (Darín), tanto personales como laborales, decidí rescindir un contrato que tenía para ir a hacer la obra a España, aseguró Érica Rivas.

Y agregó sobre cómo se fue sintiendo a medida que todo sucedía: "Yo sentía que podía manejarlo, como mujer que soy simpática, que tengo buen carácter y que en general la gente quiere estar conmigo y se siente bien, pensaba ‘yo lo voy a poder hacer’. Creía que iba a poder calmarlo o que quizás él venía con otros problemas suyos al trabajo. Muchas veces le pregunté si pasaba otra cosa. Según él, el problema era que yo estaba haciendo las cosas mal como actriz".

"¿Por qué me fui de la obra? -se preguntó la actriz- Sucedió algo de un maltrato, de puteada y gritos fuertes, y yo no pude seguir. Eso no lo admito, no me hizo bien y no quise seguir porque, además, él pedía disculpas y después hacía lo mismo. Yo no quiero sus disculpas ni quiero volver a trabajar con él".