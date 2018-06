Érica Rivas ya no se calla

17/06/2018 -

Cuando Valeria Bertuccelli reveló hace un par de días que el verdadero motivo por el que abandonó la obra teatral "Escenas de la vida conyugal", hace cuatro años, fue el "destrato" que recibió de su compañero, Ricardo Darín, la primera en darle su apoyo en las redes sociales fue Érica Rivas.

La actriz que se hizo famosa con su personaje de María Elena, en "Casados con hijos", fue precisamente quien reemplazó a Bertuccelli en escena, y quien más tarde, también abandonó la obra.

"Discutimos como pasa entre compañeros, tuvimos un intercambio de pareceres y es así. A veces pasa, como en los matrimonios", había señalado Rivas, en aquel entonces, en medio de polémicos rumores.

Pero tras la denuncia de su colega, Érica abrió su corazón en el programa radial "Furia bebé", que conducen Malena Pichot, Señorita Bimbo y Martín Rechimuzzi.

"En ese momento no tenía ganas de hablar porque muchas veces, cuando uno siente maltrato personal, cuesta un montón darse cuenta y entender que eso fue así, dejar de sentir que ciertas personas que admirabas y querés están haciendo eso con vos. La verdad es que para mí, fue muy fuerte y me costó muchísimo", dijo.

Y agregó sobre Valeria Bertuccelli: "Valeria lo vivió hace cuatro años. Ella ya hizo otra película como directora, como escritora... En mi caso, esto pasó hace menos de un año y me cuesta muchísimo, me duele, no me gusta verme ahí. Me da bronca que me tiemble la voz, porque no quiero sentir que no tengo fuerza, que no tengo poder para decir lo que me pasa".

La intérprete de Relatos Salvajes no se guardó nada: "El rumor de que después me enamoré de él (Ricardo Darín) -en alusión al rumor que acompañó el alejamiento de Bertuccelli de la obra- también pasó conmigo. Nosotras siempre somos las que no enamoramos y estamos despechadas. Siempre está puesto eso, y es tremendo. Además, de parte de los mismos compañeros, porque fue uno de ellos el que salió a decir eso. Ni siquiera sabía qué había pasado y salió a decir ‘le pasó lo mismo que a Valeria’. Es muy triste, no sabés la sensación que se vive adentro del cuerpo de una".

"No es necesario que te violen, que te empujen, que te den dieciocho puñaladas o que termines en un basurero. Es lo mismo en otras instancias, circuitos y proporciones. Como el poder hace de nosotras objetos, gente a la que se le puede decir cualquier cosa, dar órdenes, educar y pasar de un estado al otro...", intento explicar la magnitud que tomó para ella lo que vivió.