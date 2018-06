Eugenia Morán vaticina un muy buen futuro a la compañía

Fotos Los ensayos de la Compañía de Danzas "Danzaicu" se realizan en el estudio de Eugenia. Una gran apuesta de dos bailarines consagrados.

17/06/2018 -

Eugenia Morán destacó el trabajo en conjunto que desarrolla junto con su colega Matías Mendoza. "El apoyo que nos brindamos, el encaminarnos juntos y el tironear juntos hacia adelante van a hacer que las cosas sean mucho más accesibles y no tan pesadas para poder llegar a un hermoso futuro", destacó.

Y se preguntó: "¿Cuál va a ser ese futuro?, no sé. Puede ser un cuerpo estable o una cooperativa solvente. Me encantaría que los chicos tengan un espacio, que no sólo sea en mi escuela o en la escuela de Matías, que no sólo dependa de nosotros, que vaya más allá y aunque yo y Matías no estemos esto se proyecte mucho más allá. Es el futuro que yo deseo para los chicos que hacen danzas en Santiago del Estero".

Morán y Mendoza dieron el puntapié inicial a una modalidad que busca romper barreras y prejuicios para crecer, para abrir espacios, para brindar oportunidades laborales y para hacer que la danza, más allá del género, tenga siempre un presente, un futuro promisorio.