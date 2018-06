Fotos Lo clásico y el hip hop se fusionan para soñar con un elenco estable

17/06/2018 -

Lo que parecía un sueño, hoy ya es una realidad. Los cuerpos de baile clásico y contemporáneo de Eugenia Morán y el de hip hop de Matías Mendoza se fusionaron para dar vida a la Compañía de Danza "Danzaicu", una cooperativa que aspira a convertirse, en un futuro no muy lejano, en un elenco estable. "Es un anhelo que no sólo es mío sino que es compartido por todos los artistas, como es el deseo de tener un cuerpo estable o al menos una compañía que tenga, en algún momento, una salida laboral para estos chicos bailarines que empiezan sus carreras a los 5 años", explicó a EL LIBERAL, Eugenia Morán, impulsora de la iniciativa. Y agregó: "Entonces, pensando en la posibilidad de empezar a caminar los primeros pasos que nos pueden llevar, me imagino, a grandes proyectos, nos hemos reunido con Matías Mendoza y con los mejores bailarines de él y mis mejores bailarinas, no porque no haya otros muy buenos sino porque ya están haciendo carrera, hemos formado un grupo en el cual fusionamos el hip hop con el clásico. Estamos haciendo un trabajo que realmente a nosotros nos ha significado una gran sorpresa, con las cosas que podemos hacemos con bailarines que tienen una ductilidad, un trabajo físico y técnicas muy buenos". Morán puntualizó que, en un principio, se conformarán como una cooperativa de trabajo "en la que cada uno va a cobrar lo poco que podamos adquirir, pero empezaremos a transitar un camino que, imagino, tendrá un gran futuro". En este emprendimiento están involucrados catorce bailarines (siete mujeres y siete varones). El repertorio Las coreografías se trabajan compartidas entre Morán y Mendoza. En lo que refiere al repertorio, Eugenia destacó: "Trabajamos con cosas muy variadas. Hay obras de Mozart adaptadas para hip hop, sin dejar la línea de lo que es Mozart con un poco de otros sonidos e instrumentos. Hay adagios muy bonitos. Hay mucha música clásica tocada también para los chicos de hip hop. Hemos aprovechado ese tipo de música". Morán adelantó a EL LIBERAL que el próximo domingo 24, a las 20, en el teatro 25 de Mayo, realizarán un primer lanzamiento de la Compañía de Danza "Danzaicu". Morán tiene la certeza de que "Danzaicu" (Bailemos, en quichua") cumplirá con el objetivo propuesto. "Vamos a llegar a mucho. Me animo a decirte esto porque son tantas cosas que me propongo al principio pensando que no las voy a ver y, sin embargo, puedo disfrutar de lo conseguido. Un día dije no sé si voy a ver al teatro (25 de Mayo, sala de la que es directora) y hoy puedo disfrutar y compartir esa realidad", destacó.