FÚNEBRES | 17 de Junio de 2018

17/06/2018 - FALLECIMIENTOS





- Eulogio Nicodemo Carabajal

- Luis Ernesto Leguizamón (Dpto. Robles)

- Alda Estergidia Farías (Dpto. Figueroa)

- Fidalerfo del Carmen Acuña

- Dante Rubén Acosta

- Nimia del Valle Gómez (Bs. As.)

Sepelios Participaciones

ACOSTA, DANTE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Sus hermanos Rina, Ñuro, sus sobrinos Celeste, Joaquin demás familares. Sus restos seran inhumados Hoy 9 hs en el Cementerio Los Romanos. Cobertrua Norcen. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

ACUÑA, FIDALERFO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Sus sobrinos Pájaro, Chiquy, Ricardo, Lito, Hernesto y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio de Los Flores. Cobertura Iosep. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE - La Plata 162. Tel. 4219787.

AVILA OTRERA, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Sus hijos Luis Roberto, Dra. Ercilia Graciela y Guillermo Nicolas, hijas politicas . Dra. Liliana Garnica y Silvia Hernandez, nietos Ivana, Victoria, Valentin, Nicolas y nietos del corazón Maximo Emanuel, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos seran sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Emma, Albina, Walter, Isabel y Claudia; hijos políticos Miguel, Manuel, Eduardo y Ramón; sus nietos Gabi, Fernanda, Ramiro, Soni, Javier, Facundo, Juan, Walter, Lucas, Belén, Alejandro, Valentina y Diego; nietos políticos Marcelo, Sergio; sus bisnietos Germán, Alejo, Agustín y Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Santa María.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su hija Rina Isabel, su hijo político Eduardo Lescano; sus nietos Javier, Facundo y Juan Manuel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Santa María.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hija Albina, su hijo político Polo Páez, sus nietos Fernanda, Cristian y Ramiro; su nieto político Sergio y su bisnieto Germán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Santa María.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hija Emma, su hijo político Miguel Saavedra participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Santa María.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hijo Walter, sus nietos Gabriela, Walter, Belén, Lucas, Alejandro y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Santa María.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Su hija Claudia, su hijo político Ramón Concha Corvalán; su nieta Valentina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Santa María.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Sus hijos Ema, Albina, Walter, Isabel, Claudia, h. pol. Miguel, Manuel, Eduardo, Ramón, nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos serán inhumados en el cement. de Sta. María a 11 hs. casa de duelo P.L. Gallo 330 s/v. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Sus hermanos Sergio, Zoraida, Idelma, Marta y Rina; sus hermano político Miguel Robles y sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Santa María

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su nieta Gabriela Carabajal, su nieto político Marcelo Contreras y sus bisnietos Alejo, Agustín y Catalina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio de Santa María

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Los compañeros de oficina Dpto. Regularización Banda de su hija Rina; Tita Diaz, Julio Barrientos, Erika Coronel y Juan Arrieta, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Compañeros de su hija Rina de la Secretaría Social de Regularización (IPVU) Kuky, Tita, Ulises, Anita, Silvina, Julio, Erika, Juan, Oscar, Euenia, Celeste, Marcia, Fernanda, Belén, Lucky, Macarena, Cristian, Nené participan con profundo dolor su fallecimiento.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Que brille para el la luz que no tiene fin. El Sec. Gral. de SADOP Prof. Hugo Funes, Consejo Directivo de la Seccional y Cuerpo de Delegados participan el fallecimiento del papá de la Cra. Rina Carabajal. Rogamos pronta resignacion a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. "Ya está ante ti Señor". Silvia María Muser y Zulema de Muser, participan con hondo pesar el fallecimiento del papá de Rina y la acompañan en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, NIMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 15/6/18|. Sus hijos Hugo y Laura; sus hermanos Aidé y familia; Estela y familia; Lili y familia; Juan y familia; Sara y familia; Hugo y familia y Rosa; sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán trasladados al cementerio Los Morales.

GÓMEZ, NIMIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires el 15/6/18|. Su hermano Juan, su hermana política Evelia, sus sobrinas Maribel y familia; Mirna y familia; Telly y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán trasladados al cementerio Los Morales.

JEREZ , JOSÉ ARCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Ex-conscriptos c/ 51 Compañeros y amigos de su hijo Osvaldo, acompañan a este y su flia en este duro trance. Bravo, Molina, Coronel, Rodini, Vaulet, Diaz, Maculu, Perez, Guzman, Pellicer, Mastroiacovo, Salomon, Bisig, Quartino, Griggio, Zanni. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ , JOSÉ ARCADIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Amigos de Osvaldo. Flia. Perez, Carlos Eduardo, Nelly, Hector Atilio y Daniel Esteban, acompañan con pesar a su familia.

MATAR, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. "Señor ya esta ante tí, recíbelo en tu Reino". Su primo David Matar y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

MATAR, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones" . Su tía Yamila, tus primos David, Maria José, Maria Julia y Salomon Matar con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MATAR, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Carlos Boucar y familia., participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por la paz de su alma.

MATAR, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Personal directivo, docentes y de maestrsanza de la Escuela Nº 24 Gdor. Gregorio Santillán, acompañan con profundo dolor a la docente Salomon Matar por el fallecimiento de su hermano. Elevamos oraciones en su memoria.

MATAR, MIGUEL ELÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Dr. Angel Ramon Bagli Mattar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momentos a sus Padres Miguel y Graciela. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

REGATUSO, JUAN JOSÉ(q.e.p.d) Falleció el 15/6/18|. Su hijo Juan Manuel Regatuso, su hija pol Ma. Belén Contreras participa su fallecimiento y ruega una oración en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio El Descanso.

REGATUSO, JUAN JOSÉ(q.e.p.d) Falleció el 15/6/18|. Su hija Mónica Regatuso, su hijo pol. Emilio Moyano, sus nietos Zoe y Francisco. ruegan por su eterno descanso y que brille para el la luz que no tiene fin.

REGATUSO, JUAN JOSÉ(q.e.p.d) Falleció el 15/6/18|. Su hija Sandra Regatuso, hijo pol Guillermo Sanchez, su nieto Santino Leon participan su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria y que brille la luz que no tiene fin.

REGATUSO, JUAN JOSÉ(q.e.p.d) Falleció el 15/6/18|. La mamá de sus hijos, Zulena Moyano. Sus hijos Juan Manuel, Mónica y Sandra, sus hijos pol. Emilio Moyano, Belén Contreras y Guillermo Sanchez, sus nietos Francisco. Zoe y Santino, sus restos fueron inhumado en el cement. El Descanso. Se ruega una oración en su memoria.

REGATUSO, JUAN JOSÉ(q.e.p.d) Falleció el 15/6/18|. Su consuegra Bety Juarez y su hija Eva Contreras participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que brille para el la luza que no tiene fin.

SALAZAR, MAURICIO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Querido amigo, fuiste nuestro compañero de trabajo en el instituto privado de Arte y compartimos gratos momentos. Tu deseo de superación, te alejó, pero nunca te olvidaremos. Felisa J. de Pérez.

SALAZAR, MAURICIO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Delia Ruse Páez participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

YOCCA, AMELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. La Asociación Santiagueña de Padres y Amigos de Persona con Discapacidad intelectual y su centro Especial y Talleres Protegidos (ASPADI - CECLyT) acompañan en el sensible fallecimiento de la madre de nuestra alumna María Vallejos rogamos que Dios le dé la fortaleza a la familia y reciba la paz y consuelo de Dios…





Invitación a Misa

CORVALÁN VDA. DE CONTE, ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/13|. A cinco años de tu partida te recordamos con amor, con respeto y con muchísimo orgullo por haberte tenido como mamá. Sus hijos Daniela y Pablo; Sebastián y Verónica junto a sus nietos Nara, Mili, Martina, Nacho, Malena y Santos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, para pedir por su eterno descanso.

HERNÁNDEZ, ARRULFO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/5/18|. "Hace un me que partiste de este mundo, que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotross en el corazón y haga brillar para tí la luz que no tiene fin". Su esposa, hijos, hijos politicos, nietos y bisnietos Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en el Oratorio Don Bosco. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉREZ, LUIS ANTENOR (Matato) (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/05|. A 13 años de tu partida nos dejaste un inmenso dolor, difícil de superar, sabemos que en el Cielo gozas de la presencia Misericordiosa de nuestro Señor. Fuiste un buen padre, hermano, una gran persona de honestidad inquebrantable. Vivirás en nuestros corazones. Te extrañaremos siempre. Tu hermano Tola y familia, invitan a la misa el dia domingo en la Iglesia La Merced a las 20.30 hs. para rogar por tu eterno descanso. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

YOCCA, AMADEO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/76|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Con motivo de celebrar 42 años de su fallecimiento. Sus hijos Amadeo Humberto y María de las Mercedes invitan a la misa hoy a las 10 en la pquia. Santo Cristo.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





ÁVILA, DE REINIERI, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/12|. Las puertas del Cielo se abrieron para recibirte y que puedas descansar en paz junto a nuestro Señor querida madrecita. Al cumplir seis años de tu ausencia física te llevamos siempre en nuestros corazones. Tus hijos Neny, Gracie, Rulo, Eli, Chiqui, tus hijos del corazon Yoni y Silvia. Te amamos eternamente.

CISNERO, LORENZO (LULY) SGTO. (R.E.) (q.e.p.d.) Falleció el 14/1/18|. A mi padre querido, aquel que me supo dar siempre consejos, para hacer de ello a mí y a mis hnos. grandes personas de bien, por lo que cada uno aporta desde lo suyo a la comunidad. Sobre todo a los que seguimos sus pasos de Ser Policía. Nos dejaste muchos grandes valores humanos, orden, disciplina, humildad, valor, constancia, esfuerzo, dedicación, la capacidad de ser justos, y sobre todo la honestidad te agradezco viejo, mi querido viejo, por darme tanto, fuiste, serás y seguramente Dios te tendrá donde tú te mereces por ser la gran persona que fuiste para con muchos. En el día del padre te dedico estas palabras, "Te amo, fuiste mi guía y estaré eternamente agradecido por los que nos diste y dejaste en nosotros". FELIZ DÍA DEL PADRE. Y que brille para él la luz que no tiene fin. Su hijo Marcelo Cisnero, su hija política Elizabeth, sus nietos Nacho y Lourdes; y su esposa Margarita Santillán.

REINIERI ARGAÑARAZ, FAUSTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/7/17|. Hoy en el Día del Padre tu recuerdo sigue presente en mi, no me alcanzan las lágrimas para llorarte porque el dolor que me dejaste es muy grande, descansa en paz padre querido. Te amo eternamente. Tu hija Neny.

SALAZAR, MANUEL ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/7/94|. ¡Gloria a Dios que lo llevó a su lado junto a mi madre! Feliz Día Papá, mi viejo que partió a un lugar sagrado más allá del sol. Hoy no busco regalos para Ud., solo miraré al cielo para elevar una oración, una plegaria a Jesus, para que por su misericordia goce de la presencia del Ser Supremo y junto a mi madre, mi hermano y los ángeles descansen en paz y siempre me acompañe su espíritu en la vida que yo transcurro. Los amé, los amo y los amaré. Su hija Mirta.

TRONCOZO, ENZO JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/17|. Se durmió en los brazos del Señor y espera su pronta resurrección. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus amigos de la San Juan que nunca te olvidaran al cumplirse un año de su fallecimiento.





Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





LEGUIZAMÓN, LUIS ERNESTO (q.e.p.d) Falleció el 16/6/18|. Su esposa Ma. Rosa Santillán, sus hijos María, Silvia, Mónica, Norma y Luis, h. pol Victor, Rubén y Susana, nietos, bisn. y demás fliares. pat. su fallec. sus restos inhumados en el cement. de Vilmer a las 9 hs.Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA S.R.L

SAYAGO, ADA NOEMÍ (q.e.p.d) Falleció el 16/6/18|. Sus hijos Natalia, Claudia, sus nietos Fiorella, Milagros. sus hermana Silvia y demás fliares. part. su fallec. serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol a las 11 hs. Casa de duelo en s/v Belgrano 532. La Banda. Serv. Iosep- ORG. ANTONIO GUBAIRA SRL.

SAYAGO, ADA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. El grupo Corazón de Tizas despide con dolor y cariño a su amiga Susi: Marta, Amira, Chicha Ivonne, Amelia, Cusi y Yaki participan con su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, ADA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. La familia de Héctor Barrón y Amelia Reinoso abrazan con dolor a sus hijas, Claudia, Natalia y su nieta Mili y demás familiares participan con su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA, RAMÓN REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Su esposa Matilde Suvire, flia. Nazar y flia. Pezzini part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy a las 10 hs. en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.





Invitación a Misa

----------------------------------------





CAMERANESI, ORLANDO RAFAEL (COCO) (q.e.p.d.) Fallecio el 13/5/18|. Su esposa, hijas, hijos políticos, nietos, hermanos y sobrinos, agradecen el habernos acompañado en tan dificil momento a todos los familiares, amigos, vecinos del Grupo 1, Comunidad de Santa Clara de Asis, Movimiento familiar Cristiano e invitan a la misa que se realizará el día 17 de Junio en la Capilla Santa Clara del Bº Misky Mayu a las 19 hs. Se ruegan oraciones a su querida memoria.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Papito querido: nos dejaste sumidos en la angustia y en la desesperación de saber que no te veremos más. No sabemos cómo seguir sin tu presencia. Lo único que nos da un poco de consuelo es saber que ya no sufres y que ya estás en los brazos de Dios y junto a tus amados padres. Te recordaremos siempre de la mejor manera, con tu buen humor y la sonrisa que te caracterizaba. Estamos orgullosos de vos, gracias por haber luchado tanto papilo. Vivirás eternamente en cada latido de nuestros corazones. Te amamos con el alma!! Tu esposa Mariel, tus hijos Gabriel, Claudia y Benjamín, tu hija política Pilar y tú esperado nieto Salvador. Invitamos a la misa al cumplirse 9 días de su fallecimiento, hoy domingo 17 de junio a las 20hs en la iglesia Santiago Apóstol, de la ciudad de La Banda.

MARTÍNEZ, HUGO BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. Has sido un ser tan especial, que la forma de atravesar estos días está siendo también especial, con dolor, entre lágrimas y a veces con alguna sonrisa. Parece que no te has ido, que simplemente te fuiste a dar una vuelta por ahí y en medio del dolor, mágicamente nos sorprende alguna anécdota sobre alguna locura tuya, un chiste, una broma que nos hace reír y nos da fuerzas para seguir hasta volvernos a ver. Su hermana Graciela y sobrinos Luciana y Matías, al cumplirse 9 días de su partida, invitan a la misa que se celebrara hoy domingo 17 de junio a las 20hs en la iglesia Santiago Apóstol, de la ciudad de La Banda.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





FARÍAS, ALDA ESTERGIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Sus hijos, hijos polit. y nietos part. su fallec. sus restos fueron inhum.ayer en el cement. de La Cañada Dto. Figueroa. Servicio Iosep.-NORTE SERV. SOCIALES. Laprida 383.

LEGUIZAMÓN, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Su esposa María Rosa Santillán, sus hijos María, Silvia, Mónica, Norma, Luis; hijos políticos Víctor Reguera, Susana Medina, Ruben Sneiderman; nietos Silvio, Marcelo Reguera; Graciela, Marcela, Alejandra Sneiderman; Lucas y Sol Leguizamón; bisnietos Alejo, Daniela, Iara y Sofía; amigos Carlos Santillán y Margarita Argañaraz; Luis Pugliese, sus restos son velados en Soler ruta 34/ 717 km. Dpto. Robles y serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Vilmer.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Dres. Sayago Facundo, Bonacina Mario y Tec. Cortes Romina equipo de asesoría legal de Subsecretaría acompañan al Sr. subsecretario de Educación, Prof. Alejandro Piccoli en este difícil momento. Se ruega oraciones en su memoria.

PICCOLI, NORA CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/18|. Lic. Cortes Marcela, Canllo Valeria y Prof. Fernández Mirta equipo técnico de subsecretaría, acompañan en este difícil momento al Sr. subsecretario de Educación, Prof. Alejandro Piccoli.





Invitación a Misa

----------------------------------------





LEDESMA, ALDO CLEMENTE (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Mira esa nube negra que viene trayendo fama, si no sabes quién te ama, el Negrito Ledesma se llama... hoy dejaste de ser mi nube negra para convertirte en un ángel, en mi estrella en mi guía. Tu compañera de la vida Rosi, familiares y amigos invitan a la misa hoy a las 21, al cumplirse nueve días de tu partida, en la iglesia Sagrado Corazón de Clodomira.

TOLOZA, SANTOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/18|. Que el Señor nuestro Dios te conceda la paz eterna y anhelada y que sus ojos estén siempre sobre los que te hemos amado, te amamos y te amaremos. Su esposa Amanda, su hijo Roli y sus nietos invitan a la misa que se oficiara hoy en el cementerio Cristo Rey a las 16,30, Al cumplirse tres ese de su fallecimiento.





Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------





MALDONADO BIANCHI, MARCELO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/14|. Papá: en tu día te deseamos paz del Señor y felicidad del cielo. Con amor te recordamos. Tus hijos Claudio y Gabi, tu esposa Susi y tus nietos Nazareno, Benjamín y Muriel.