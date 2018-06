Sampaoli evalúa cambios de nombres y de sistema

Hoy 16:34 -

El día después del mazazo con la modesta Islandia, de ese empate que se siente como derrota, Jorge Sampaoli, llega al campo de entrenamiento y se sienta un ratito en una tribuna, pero luego decide volver al edificio donde todos se hospedan. Quiere hacerlo en un carrito de golf y por sus propios medios. Intenta ponerlo en marcha una, dos, tres veces. No hay caso. No puede. Es una postal puntual, un dato de color apenas, pero simboliza a esta Selección que, como ese carrito, no arranca.

Obsesivo como es, aparte de mirar el triunfo de Croacia ante Nigeria, durmió muy poco Sampaoli en la noche posterior al estreno.

Es casi seguro que el jueves volverá a ser titular Gabriel Mercado en lugar de Eduardo Salvio. Un defensor real por un volante-delantero que había ocupado ese sitio pensando más que nada en lastimar arriba. Los peligros croatas son otros. Se imponen mayores precauciones.

También habrá modificaciones en el mediocampo. Llamó la atención el bajo nivel de Lucas Biglia. Suena difícil que el técnico lo mantenga en el equipo. Si Sampaoli es lógico, la primera opción de recambio sería Ever Banega: lo reemplazó ante Islandia y evalúan sus minutos como positivos, aunque desde afuera se viera lo contrario. Pero Sampaoli vive de sorpresa en sorpresa. Entonces, no debe descartarse a Giovani Lo Celso, quien de insinuarse como titular pasó a no serlo y a ni siquiera entrar en el segundo tiempo.

¿qué sucederá con Marcos Rojo y Angel Di María, de producciones oscuras? Las primeras señales empezarán a encontrarse desde este lunes. En los distintos trabajos de esta preparación mundialista, en algún momento ensayó apuntándole a Croacia. No lo hizo con un 4-2-3-1 como ante Islandia sino con un 4-3-3. Con esa fórmula, un día puso en el medio a Lanzini (hoy sería Meza) con Mascherano y Lo Celso, más Di María, Messi (como falso 9) y Pavón. Es sólo un ejemplo que aplica para entender la cabeza del entrenador. No para definir nombres. Porque Sergio Agüero, uno de los mejores en el debut y con golazo incluido, no saldrá.