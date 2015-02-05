CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Junio de 2018
Por El Liberal
18/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.45 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ON-LINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.40 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)
23.15 TODO POR MI HIJA
00.00 KARA PARA ASK
00.55 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 7
13.00 COCINEROS
14.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: VÉLEZ VS. BANFIELD
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS. HURACÁN
20.00 CULTURAL TV
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
PELÍCULAS
CINEMAX
06.49 INVASIÓN POR ERROR
08.45 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE
10.36 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
12.40 ESCUCHA TU DESTINO
14.53 DE ROMA CON AMOR
17.07 BAILA CONMIGO
19.33 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA
21.55 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO
TCM
06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.33 LA NIÑERA
08.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.58 LA NIÑERA
10.48 POR AMOR AL JUEGO
13.16 SOY ESPÍA
14.57 JACK
17.02 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO
19.40 SUPERMAN 2. DONNER CUT
22.00 NICO
23.52 D-TOX
TNT
06.34 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE
08.25 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO
10.04 PELIGROSA OBSESIÓN
12.03 EL DESTINO DE JÚPITER
14.29 TITANES DEL PACÍFICO
16.59 GUARDIANES DE LA GALAXIA
19.12 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
22.00 CHAPPIE
00.23 EL ESCAPE PERFECTO
SPACE
06.28 VELOCES Y MORTALES
08.01 HIGHLANDER EL ÚLTIMO INMORTAL
10.22 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY
14.18 VIRUS LETAL
16.01 SIN ESCAPE
17.54 PRISIONERA DEL ESPACIO
19.57 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER
22.00 LA REDADA
23.59 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO
CINECANAL
10.02 COMO SI FUERA CIERTO
11.47 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS
13.32 LLUVIA DE HAMBURGUESAS
15.12 PELOTAS EN JUEGO
16.55 CHICAS PESADAS
18.40 SHREK PARA SIEMPRE
20.20 PLANETA 51
22.00 JACK Y JILL
23.42 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
13.00 ESCÁNDALO
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.
+JUEVES 28, FOGÓN & TERTULIA, LA PESADA SANTIAGUEÑA. ESPECTÁCULO LIBRE Y GRATUITO.
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.
+VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)
+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.
CINE TEATRO RENZI (BESARES Nº151, LA BANDA)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “ACA SECA TRÍO”, CON SU TRABAJO “TRINO”.
SUNSTAR
OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS
(2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
18/06 - 20/06 - 17:30 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
18/06 - 20/06 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)
22:15 (Cast)
NO ME LAS TOQUES (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 20:00 (Cast) 22:30
(Subt)
EL RITUAL (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06- 22:10 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
18/06 - 20/06 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
18/06 - 20/06 - 17:10 (Cast)
ANIMAL (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 19:40 (Cast)
HURACÁN, CATEGORIA 5
(2D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)
18/06 - 20/06 - 17:30 (Cast)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 19:50 (Cast) 22:30
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00
SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 20:00
HURACÁN CATEGORÍA 5 APTA
13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
EL LEGADO DEL DIABLO APTA
16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 APTA 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50 -22:20
CASTELLANO 3D 19:40