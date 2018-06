CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de Junio de 2018

18/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.45 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ON-LINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.40 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE (CONTINUACIÓN)

23.15 TODO POR MI HIJA

00.00 KARA PARA ASK

00.55 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 7

13.00 COCINEROS

14.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: VÉLEZ VS. BANFIELD

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: SAINT LOMO VS. HURACÁN

20.00 CULTURAL TV

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO





CANAL 4

13.00 NOTI

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 CINE EXPRESS – PELÍCULA ANIMADA

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 CENTRAL CÓRDOBA - FEDERAL A

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL





PELÍCULAS

CINEMAX

06.49 INVASIÓN POR ERROR

08.45 UN EQUIPO BIEN DIFERENTE

10.36 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO

12.40 ESCUCHA TU DESTINO

14.53 DE ROMA CON AMOR

17.07 BAILA CONMIGO

19.33 SILVER LININGS PLAYBOOK. EL LADO LUMINOSO DE LA VIDA

21.55 HAIRSPRAY, SUÉLTATE EL PELO





TCM

06.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.45 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.33 LA NIÑERA

08.23 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.08 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.33 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.58 LA NIÑERA

10.48 POR AMOR AL JUEGO

13.16 SOY ESPÍA

14.57 JACK

17.02 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN GARFIO

19.40 SUPERMAN 2. DONNER CUT

22.00 NICO

23.52 D-TOX

TNT

06.34 BOLT. UN PERRO FUERA DE SERIE

08.25 LOCOS SUELTOS EN EL ZOO

10.04 PELIGROSA OBSESIÓN

12.03 EL DESTINO DE JÚPITER

14.29 TITANES DEL PACÍFICO

16.59 GUARDIANES DE LA GALAXIA

19.12 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

22.00 CHAPPIE

00.23 EL ESCAPE PERFECTO

SPACE

06.28 VELOCES Y MORTALES

08.01 HIGHLANDER EL ÚLTIMO INMORTAL

10.22 EL SEÑOR DE LOS ANILLOS. EL RETORNO DEL REY

14.18 VIRUS LETAL

16.01 SIN ESCAPE

17.54 PRISIONERA DEL ESPACIO

19.57 NEVER BACK DOWN. NO SURRENDER

22.00 LA REDADA

23.59 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO





CINECANAL

10.02 COMO SI FUERA CIERTO

11.47 LA HERENCIA DEL SR. DEEDS

13.32 LLUVIA DE HAMBURGUESAS

15.12 PELOTAS EN JUEGO

16.55 CHICAS PESADAS

18.40 SHREK PARA SIEMPRE

20.20 PLANETA 51

22.00 JACK Y JILL

23.42 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

13.00 ESCÁNDALO

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ANATOMÍA SEGÚN GREY





A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO ENCABEZADO POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM LANZONI.

+JUEVES 28, FOGÓN & TERTULIA, LA PESADA SANTIAGUEÑA. ESPECTÁCULO LIBRE Y GRATUITO.

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.

+VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.

CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)

+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.





CINE TEATRO RENZI (BESARES Nº151, LA BANDA)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “ACA SECA TRÍO”, CON SU TRABAJO “TRINO”.





SUNSTAR

OCEAN S 8 : LAS ESTAFADORAS

(2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

18/06 - 20/06 - 17:30 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

18/06 - 20/06 17:00 (Cast) 19:40 (Cast)

22:15 (Cast)

NO ME LAS TOQUES (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 20:00 (Cast) 22:30

(Subt)

EL RITUAL (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06- 22:10 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

18/06 - 20/06 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

18/06 - 20/06 - 17:10 (Cast)

ANIMAL (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 19:40 (Cast)

HURACÁN, CATEGORIA 5

(2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)

18/06 - 20/06 - 17:30 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 19:50 (Cast) 22:30

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00

SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 20:00

HURACÁN CATEGORÍA 5 APTA

13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

EL LEGADO DEL DIABLO APTA

16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50 -22:20

CASTELLANO 3D 19:40