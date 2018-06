FÚNEBRES | 18 de Junio de 2018

18/06/2018 -

FALLECIMIENTOS

Juana Moran (La Banda)

Rodolfo Antonio Torres

Zulema Amelia Suárez (Antilo)

Segundo Dardo Chazarreta (La Banda)

Ernesta del Carmen Fernández

María Angélica Cassini

César Amado Ávila

Héctor Ernesto Rodríguez

Segundo Amado Cordero (Nueva Francia)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Su esposa Guillermina, sus hijos Huerta, María, José, nietos Joaquín, Benjamín, Luana, Valentina; hijos pol. Ignacio, Marcelo y demás flia. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. Cob. IOSEP REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. Tel. 4219787.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d) Falleció el 17/6/18|. El grupo de jubiladas del Centro Experimental "Nicolás Avellaneda" participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de nuestra compañera Guillermina Medina. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. García Joaquín y Melina García participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso.

AVILA OTRERA, ROBERTO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. " Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su hna. pol. Miguela de Yocca. Sus sobrinos Cacho, Inés, Juan, Evelina, Angelo,Nino y Renato participan con dolor su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hijos Luisito, Etini, Guille y demás familiares en este momento.

ÁVILA OTRERA, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Acompañan a la flia. del compañero, la Asociación por la Memoria, La Verdad y la Justicia. Participan su fallecimiento. Hasta la Victoria Siempre Compañero.

ÁVILA OTRERA, LUIS ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|.

Dra. Villalba Elvira, Dra. Cardozo Silvia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra amiga Ercilia. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Amigas de su hija Tita; Rita, Adriana y Gladys, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Quinta Copla y familias, acompañan a su hija Tita y Lalo e hijos en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Lic. Miguel Figueroa, su Sra. Fernanda Ducca, sus hijos Jazmín e Ignacio participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Martín Figueroa, su Sra. Carolina O´Mill, sus hijas Martina y Emilia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Personal y Directivos de Inti Jet . E V y T. participan su falecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CASSINI DE GIORIA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Su esposo Luis, sus hijos Virginia, Marianella, Maximiliano, Adrián, Estefano y demás familiares part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CASSINI DE GIORIA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Mary querida que dolor tan grande me dejas pero me consuela saber que te reunirás con tu querida madre. Su tía Cristina Trotta de Agüero, sus primos Marito y flia., Adrisan y flia., Mauricio y flia. Te despiden con dolor y ruegan por tu descanso en paz.

CASSINI DE GIORIA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Sus tíos Emilse Trotta y Carlos Juárez, sus primos hermanos Natalia, Mariano y Agostina participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CASSINI DE GIORIA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Querida Mary con gran dolor te despido y dando gracias a Dios que te llevó a descansar en paz con todo mi amor te digo hasta siempre. Su tía Uca de Gorosito, sus hijos Peki e hijos, Corita y Edgar Hernández y sus hijos participan con dolor tu partida y ruegan oraciones en tu memoria.

CASSINI DE GIORIA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d) Falleció el 16/6/18|. Unidos a tus desconsolados hermanos: Kenia, Alejandro y Guillermo. Sus tíos Elia y Néstor Prados participamos con inmenso dolor su fallecimiento. Jamas olvidaremos tu bello rostro sonriente y tu bondad. Deseamos que ya estés gozando junto a Dios, a quien rogamos el consuelo para tu esposo Luis y tus hijos Virginia, Maximiliano, Marianela, Adrián y Stéfano y ofrecemos oraciones por la paz de tu alma.

CASSINI DE GIORIA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Humberto Bravo, Ana María González Muñoz y sus hijos Karina y flia., Diego y flia., Maximiliano y flia. Valeria y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CIANFERONI, MARIO ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 11/6/18|. Mario Efraín Ávila participa con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y correligionario, Mario Cianferoni, destacado maestro, que honró a la docencia. santiagueña por su incansable labor en beneficio de la educación, alcanzando cargos jerárquicos que lo distinguieron. En lo político fue también un luchador constante, por las ideas democráticas y principios éticos, morales, dogmas de la UCR, partidos que lo contó en sus filas. Se ruega oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ. PAULA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Sus hijos Ramona, Carlos, María, Eduardo, Rosa, Mercedes, Martina y Luis; hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 17 en el cementerio La Piedad. EMPRESA SANTIAGO.

TORRES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Su madre María, su esposa Claudia, sus hijos Esteban, Ángel, Facundo, Teby; nuera Paola y Luciana; nieto Milo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Maco. EMPRESA SANTIAGO.

TORRES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, él me hace descansar en verdes praderas". Su primo hermano Luis Torres, esposa María Inés Jozami, su hijo Luis Ignacio Torres Jozami participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Maco. Se ruega una oración en su memoria.

TORRES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus tíos Abdón y familia, Mirta y familia, Walter y familia y Miriam y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Maco. Se ruega una oración en su memoria.

TORRES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. "Mi Mansión será la Casa del Señor por largo tiempo". Su primo hermano Gustavo Torres, su esposa Paola Ibarra, hijas Jazmín Torres Ibarra y Ambar Torres Ibarra participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Maco. Se ruega una oración en su memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Su esposa Liliana Díaz, sus hijos Gabriel y Lourdes, su suegra Blanca, sobrinos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Jardín del Sol, casa de duelo Belgrano 532 LB. Serv. Los Bancarios - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Sus hermanos pol. Daniel Ibarra, su esposa Zaira, sus hijos Daniela, Sergio, Roberto y Héctor y su nieto Francisco participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Carlos López y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (COCO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Te fuiste un día muy especial, siempre te recordaremos: tus compadres Mirtha Escalada, Ricardo Santillán; sus hijos Ricardo Luis, José Félix, Carlos Alberto; hijas políticas Elizabed, Silvana y Roxana; nietos Lorenzo Benjamín, Milagros Martín, Francisco y Ema. Ruegan una oración en su memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Chaza, siempre estarás con nosotros y te recordaremos. Sus compañeros de trabajo del Banco Santiago del Estero, sucursal La Banda participan con dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MORÁN, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Sus hijos Juan, Ana, José, Hilda, Nancy, hijos polit. Neri Barraza, Reyna César y nietos part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy a las 10 en el cement. La Misericordia. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

SAYAGO, ADA NOEMÍ (q.e.p.d) Falleció el 16/6/18|. Su hermana política Mabel Gorini (a), su sobrino Cristian Marchin (a). Ruegan por el eterno descanso de su alma y elevan oraciones.

SAYAGO, ADA NOEMÍ (q.e.p.d) Falleció el 16/6/18|. Su amiga María A. Scaglioni sus hijas Cristina Ledesma y flia.; Silvia Ledesma y flia. participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria pidiendo por su eterno descanso.

SAYAGO, ADA NOEMÍ (q.e.p.d) Falleció el 16/6/18|. Su concuñada Carlota Barquin de Gorini, su sobrino Víctor Omar Gorini participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

CORDERO, SEGUNDO ARMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Su esposa Mercedes, sus hijos Manuel, Lucrecia, Luis, Vanesa, Sebastián, Ramón, Sergio, Oscar, Diego, nietos y demás flias. Sus restos serán inhum. hoy en el cementerio Nueva Francia a las 10 hs. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plata 162. 4219787.

FERNÁNDEZ, ERNESTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Sus hijos Ariel, Claudio, hijas políticas Silvina y Carla; nietos Morena, Abril, Thiago, Jaziel y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Redentor de Loreto, COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE Tel. 421-9787, La Plata 162.

RODRÍGUEZ, HÉCTOR ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Sus padres Leandro y Estela, sus hnos. Luis, Juan, Carlos, Divina del Valle; sus hijos Luciana, Malena y demás flia. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Aurora. SERV. REALIZ. POR COCHERÍA NORTE, La Plara 162. 4219787

SUÁREZ, ZULEMA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Sus hijos Blanca, Manuela, Norberto, Leonardo, Nancy, Esther, Juana, nietos, bisnietos, tataranietos y hermanos Suárez participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en Antilo. Caruso Cia. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÍAZ DE PEDRAZA, JULIA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/18|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hija Rita Pedraza, su hijo político Rubén Arce y sus nietos Nacho y Belén invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ FERNÁNDEZ, PEDRO ALBERTO (Pampero) (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/02|. Nos queda tu sonrisa dormida en el recuerdo y el corazón nos dice que no te olvideramos, es difícil no tenerte a nuestro lado. Nos haces mucha falta, Papá. Te fuieste dejando un vacío enorme en el corazón de todos nosotros. Tu esposa Charito, tus hijos Alberto, Marcela, Karina, Ma. Eugenia y Liliana, tus nietos, bisnieta, invitan a la misa hoy 20,30 en la Catedral Basílica.

ULMAN, LADISLAO (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/88|. "Señor, tu has sido para nosotros, un refugio a lo largo de estos años". Hoy, al cumplirse treinta años de su partida al encuentro de Dios nuestro Señor. Su esposa Delia Yolanda Saieg, sus hijos Luis Carlos, Ana Gabriela, Cristina Elena y María Eugenia, hijos políticos, nietos, Nicolás, Luján, Ladislao, Sophía, Constanza, Camila, Hans, Bautista y Baltazar invitan a la misa en la iglesia San Francisco a las 20. Rogamos oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NICOLÁS JAVIER (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/09|. Fuiste nuestro sueño, nuestras ilusiones y hace 9 años te convertiste en nuestro ángel protector, que guía nuestras vidas y nos proteges y aunque es difícil seguir sin vos, seguimos adelante por vos. Sus padres Mónica y Koky invitan a la misa al cumplirse 9 años de su fallecimiento, a realizarse en la Pquia. Santiago Apóstol a las 20 hs.

ROBLES, EDMUNDO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/6/18|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Sus familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Santiago Apóstol, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

LEGUIZAMÓN, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/11|. Mamita: Hoy 7 años más de tu ausencia física, te extraño, no lo voy a negar, no he dejado un solo día de pensar en vos. Te extrañamos mucho, los días, los meses y los años pasan y cada día es más difícil, la ausencia duele, es una herida que no deja de sangrar, danos fuerzas para soportar este dolor. Esta ausencia nos a marcado tanto la vida por eso nos cuesta aceptar. Tus hijos que te quieren: Rosa y familia, Luis y familia, Miguel y familia descansa en paz mi viejita querida.