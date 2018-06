"Tenemos que fortalecer mucho más el plan de infraestructura"

18/06/2018 -

"Nuestras economías regionales tienen fuerte potencialidad exportadora y hoy, con este tipo de cambio, van a poder exportar más y poder exportar más es trabajo, que es lo importante", expresó el presidente Macri durante un reportaje concedido al periodista Jorge Lanata y difundido anoche por el programa Periodismo Para Todos (PPT), de El Trece.

"Eso es lo que tenemos que fortalecer con el plan de infraestructura que está en marcha sobre autopistas, rutas, puertos, aeropuertos...", continuaba Macri esa parte de la entrevista cuando Lanata lo interrumpió para preguntarle si esas obras no serán afectadas por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "No, al contrario. El acuerdo con el Fondo nos fortalece eso", respondió el Presidente.

En ese sentido, Macri pareció tirarle la pelota a la oposición al señalar: "Esperemos que los ahorros en el Presupuesto no vayan sobre la obra pública, que es lo que siempre ha sufrido la gente porque la política no quiere hacer sus ajustes". Si bien admitió que imagina a la gente "muy preocupada y angustiada" por la disparada del dólar, la inflación y el futuro de la economía, el Presidente reivindicó a su gobierno y su espacio político.

Fue cuando Lanata le preguntó por los desencantados con su gobierno. "Yo creo en lo que estamos haciendo. No vamos a cambiar. Hoy yo represento ese cambio y me toca liderarlo. El año que viene ustedes decidirán, ustedes son los que conducen el país a través de sus votos. Que el dolor y la angustia no los haga dudar de que ésta es la elección. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudarlos", dijo Macri al final de la entrevista, que duró unos veinte minutos y fue grabada en la quinta presidencial de Olivos.