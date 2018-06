Eduardo Duhalde: "Esta crisis es inferior a la de 2001 y es fácil salir"

18/06/2018 -

"El único candidato que puede superar la grieta es Roberto Lavagna", dijo Eduardo Duhalde en referencia a su ex ministro como potencial candidato para 2019.

La referencia a Lavagna, que asumió con Duhalde pero continuó con Néstor Kirchner y fue postulante presidencial en 2007, aparece atada a otra mirada: el bonaerense ve mal la táctica de Mauricio Macri para "salir de la crisis".

Según el lomense, el Gobierno eligió el camino "por el que se hace lejana la salida" de la crisis y criticó la impronta ligada a "la usura financiera" y de "grupo de amigos" del equipo presidencial.

En paralelo, calificó de "muy peleador" a Macri y le reprochó que "le moja la oreja a los gremios".

"El Presidente no ha sido elegido para enojarse con nadie. Hasta comete delito de calumnias e injurias. Me parece una estupidez. Ninguna democracia del mundo funciona así", dijo.

Y agregó: "Si hacemos lo que tenemos que hacer, siendo esta crisis inferior a la de 2001, es fácil salir. Pero para salir uno tiene que ir para el lado de la salida y no para otro. El Gobierno, en vez de salir para donde tiene que salir, pretende ir por otro lado y por ese lado no sólo no se sale sino que se vuelve más lejana esa posibilidad", apuntó el expresidente.

"El principal tema del futuro es el desarrollo, la producción. Sin eso, nunca vamos a poder salir del lío en el que estamos", agregó.

Dijo, además, que no veía "ningún sentido en hablar con Cristina Kirchner", aunque sí lo hace con José Luis Gioja -titular del PJ- y con Luis Barrionuevo, sindicalista a cargo de la intervención.