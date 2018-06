"Votaré para salvar las dos vidas rechazando la media sanción de la Cámara de Diputados"

Fotos ADA ITURREZ.

El intenso debate que generó el proyecto de ley que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados, mereció una reflexión y postura a adoptar por parte de la senadora nacional por Santiago Ada Iturrez de Cappellini.





"Por mi amada provincia de Santiago del Estero, hago pública mi profunda convicción de defender la vida humana desde su inicio en el vientre materno. Como mujer peronista y con la fortaleza espiritual de mi fe cristiana, votaré para salvar las dos vidas rechazando la media sanción de Diputados. Siendo además respetuosa de nuestro orden jurídico, me someto al mandato constitucional que en el art. 76 inc. 22 que consagra los pactos de rango constitucional que defienden la vida desde su inicio así como también el art. 18 del Código Civil y Comercial de la Nación que define a la persona desde la concepción", señaló la legisladora nacional. Asimismo, ahondó: "Me desvela la salud de cientos de mujeres a las que no se les ha garantizado el debido cuidado de su salud. Mi compromiso es con la vida y para ello trabajo y milito desde siempre".