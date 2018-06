Fotos Etchebarne: "No veo que el conjunto de los cambios lleve calma al mercado"

El economista Agustín Etchebarne, de la Fundación Libertad y Progreso, indicó que pese a los cambios que introdujo el Gobierno de diferentes funcionarios "no veo realmente que eso lleve calma a los mercados" a la par que hay "desconfianza en el Gobierno en su conjunto".

"El Gobierno está haciendo varios cambios, pero no veo que el conjunto de estos cambios, que ninguno en particular realmente lleve calma al mercado, creo que es cierto que Sturzenegger -ex presidente del Banco Central- había perdido credibilidad, pero cuando se suma a Caputo en el Central, uno no sabe lo que Caputo significa en ese lugar. Si bien es un hombre de los mercados y muy respetado por los mercados, lo que hay que ver es qué es lo que quiere hacer, hay que esperar a ver lo que quieren hacer", señaló el economista.

Agregó que "los otros relevos me parece que no son los más convenientes, porque sacar a Juan José Aranguren -ex ministro de Energía- en este momento es como decir que no estuvo bien el aumento de las tarifas, y justo ahora con el aumento del dólar tan fuerte, las tarifas quedan retrasadas", señaló el analista. Añadió que con ello, "creo que la situación sigue complicada, el Gobierno tiene esta última oportunidad que es el crédito del Fondo Monetario Internacional, pero hay que observar los mercados con detenimiento para ver si se genera una mejora de la confianza. Hasta ahora, no lo vemos".

Puntualizó que "hasta ahora vemos que los bonos han caído un 40%, el bono largo argentino el de cien años cayó un 20%, lo cual demuestra que hay una salida de capitales y no hemos visto ni siquiera con un paquete de U$S50 mil millones, una fuerte recuperación, no hemos visto casi ninguna recuperación".

Consultado respecto de si la desconfianza es en las medidas o en el gobierno en su conjunto, indicó que "la desconfianza es en el Gobierno en su conjunto, creo que Macri tiene que demostrar que empieza a comprender que se cometieron errores y que hay que cambiar de rumbo. No veo que haya conciencia respecto de que hay errores y que hay que cambiar de rumbo sino que hay un convencimiento que hay que seguir en el mismo camino y utilizar el crédito del FMI para mantener un cierto gradualismo".