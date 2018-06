Cómo es el plan que delineó Caputo para frenar la corrida cambiaria y restaurar la confianza

Fotos CAPUTO. El ex ministro de Finanzas asumió el viernes con un dólar a $28,85, desde hoy aplicará una serie de medidas para detener la suba.

18/06/2018 -

El nuevo titular del Banco Central, Luis Caputo, terminó de definir el fin de semana una serie de medidas que se aplicarían desde hoy en el mercado financiero y cambiario con el objetivo de frenar en forma inmediata la suba del dólar que cerró en alza el viernes último en $28,84.

La serie de medidas que se aplicarán se resumen en 6 puntos clave: 1) Subirán 5 puntos de encajes a bancos. 2) Bajan de 10 a 5% la posición general de cambio de los bancos, es decir su tenencia de dólares (ya había bajado del 30 al 10% hace un mes). Esto significará que saldrán a vender entre U$S 500 M. a U$S 800 M. para cumplir con ese 5% con lo cual se ampliará la oferta de dólares. 3) Un agresivo rescate de Lebac (más de $ 100.000 M. de entrada) y habrá venta de reservas con licitaciones diarias (U$S 300 a U$S 500 M), tras el final de la rueda cambiaria. 4) El jueves arrancará la misma licitación de divisas, pero con dinero del Tesoro, que utilizará U$S 7.500 millones que ingresarán del FMI. 5) Un acuerdo con cerealeras para que liquiden U$S 300 M. diarios. 6) La emisión de dos bonos, uno en pesos a 24 meses y otro "dual" en pesos y dólares a 12 meses.

El detalle de las medidas, fue comunicado por Caputo a un grupo de banqueros nacionales y extranjeros. Además, ya está en marcha un acuerdo con las cerealeras para que ingresen unos U$S 300 millones diarios. También se optó por no imponer restricciones particulares para obligar al agro a ingresar los dólares en un plazo determinado. Según los cálculos, habrá una oferta de U$S 11 mil M. en los próximos 45 días. No se habló de un valor del tipo de cambio, pero se trataría de estabilizarlo en $27.

Bonos para los encajes de bancos

Las medidas tendrán como eje la colocación de dos bonos que efectuará hoy el Tesoro. A su vez, la suba de encajes para los bancos será inmediata: Arranca en 3 puntos este mes y otros 2 el que viene. El Central les permitirá integrar a entidades bancarias esos encajes con la compra del bono a 2 años en pesos a tasa fija. La tasa se ubicaría entre 26 y 28% anual,contra el 40% que rinden las Lebacs. Con lo que recaude el Tesoro, comenzará la recompra de letras intransferibles del Central, que usará esos pesos para recomprar Lebac. Así, sacaría del mercado $ 100.000 M.

Ese rescate de Lebac comenzará a achicar en forma inmediata el déficit cuasifiscal, es decir los intereses que el BCRA paga a tenedores de estos títulos. Con esto, se buscaria enviar una señal sobre la voluntad de avanzar rápido en esa dirección. Al mismo tiempo, también se espera un importante ingreso de dólares para comprar el "bono dual" que emitirá el Tesoro a 12meses. Se trata de un título que ofrecerá tasa en dólares del 4,5% anual, pero que también sale en pesos a tasa fija. El inversor cobrará el mayor rendimiento de los dos. Los bancos que suscriban bonos a 2 años se verán obligados a desprenderse de parte de su tenencia de Lebac, que hoy rinden 40% anual. Por lo tanto, deberán "ceder" rendimiento para que el Central lleve adelante el plan de rescate de estos títulos.