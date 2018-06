Gonzalo Ramírez encontró su lugar en el mundo

Fotos HISTORIA DE AMOR. Gonzalo Ramírez se casó con una joven rusa con la que comparte todos sus sueños.

Gonzalo Ramírez tiene una historia para contar. Nació en Santiago del Estero, pero está radicado en Moscú desde hace 2 años. Se enamoró de una joven rusa con la que está felizmente casado, pero su vínculo afectivo con su tierra y con sus costumbres permanece intacto.

La disputa del Mundial le permitió encontrarse con varios argentinos y en diálogo con EL LIBERAL comentó cómo es vivir en Rusia. "La vida se rige por el consumo. Al ruso le gusta gastar. Los restaurantes se llenan. Siguen tendencias y modas. Por ejemplo, ahora se acostumbraron a usar el monopatín con motorcito. Así que todos tienen uno", explicó convencido.

"A los rusos les gusta salir a pasear. El metro hace que todo esté cerca. Es una de las líneas más largas del mundo. Es increíble pensar que uno en 30 ó 40 minutos va desde la punta de la ciudad a la otra", agregó.

"También aquí, en Rusia, más precisamente, en su capital Moscú, en donde vivo hay muchos espacios o pulmones verdes. Así que aquí se respira un aire muy puro, dentro de todo", sostuvo.

"El ruso, en sí, es una persona simpática. Cuando te conoce te abre las puertas de su casa, te invita a comer, a tomar un vaso de vodka. Eso me pasó a mí el primer día que llegué porque todos los familiares o amigos de mi señora (rusa) me querían conocer", resaltó Gonzalo.

En cuanto a la economía, dijo que el salario de los rusos es bajo para nosotros, como los precios. "Por eso hay muchos rusos que no pueden comprarse cosas que nosotros los extranjeros buscamos cuando llegamos a esta Nación, porque para ellos les parece caro o les cuesta mucho", indicó.

"Para darles un ejemplo, hasta se privan de viajar en taxi, que para nosotros viniendo a Rusia es súper barato, pero para ellos es caro", remarcó.

Sobre su vida personal, dijo que se encuentra en Rusia desde noviembre de 2016. "No he vuelto a Santiago del Estero, a la Argentina por cierto. Me muero por una empanada, por una gaseosa de nuestra provincia, por un lomito", destacó.

"Ahora trabajo para una empresa de Lituania (nación vecina de Rusia). Me casé acá, ya tengo un departamento", explicó.

En cuanto a los hinchas argentinos que llegaron por estos días a Rusia, Gonzalo contó una anécdota particular: "Acá todos los argentinos están desesperados en busca de Fernet; no es que no se encuentre sino, por ejemplo, la botella es igual, pero el gusto no es lo mismo, y está bastante caro. Su precio, pasado a pesos, sería de unos $ 1.000 o sea que es un bien preciado. Así que, en ese sentido, yo estoy muy agradecido cuando algún turista argentino nos trae de regalo un Fernet o Gancia", finalizó.