Iván Duque será el sucesor de Juan Manuel Santos en Colombia

Fotos PRESIDENTE. Iván Duque fue el elegido por el pueblo colombiano para regir los destinos del país.

18/06/2018 -

BOGOTÁ, Colombia. El derechista Iván Duque será el próximo presidente de Colombia y sucederá en el cargo a Juan Manuel Santos, al superar ampliamente en la segunda vuelta electoral al izquierdista Gustavo Petro, según el escrutinio oficial.

Duque obtuvo 10.351.304 votos (53,95%) contra 8.024.697 (41,83%) de Petro cuando se había completado 99,67% del conteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los votos en blanco y nulos llegaron a 4,21 y 1,36% de los sufragios totales, respectivamente, con 47,4% de abstención, según los datos oficiales.

Postulado por el partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe, Duque es un joven senador y execonomista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sin experiencia de gestión pública.

En tanto, Petro fue un guerrillero desmovilizado en el contexto de los acuerdos de paz de 1989 y, posteriormente, alcalde de Bogotá y también senador.

El primero de los dos candidatos en votar fue Duque y lo hizo en un colegio en el norte de la capital, Bogotá.

"Vengo a ratificar un anhelo y es que Colombia pueda ser gobernada por una nueva generación que quiere gobernar con todos y para todos los colombianos, que quiere unir al país, que quiere pasar las páginas de la corrupción, de la politiquería y del clientelismo", aseguró el senador de 41 años, según la agencia de noticias EFE.

Horas después, Petro se trasladó a la localidad capitalina de Puente Aranda y emitió su voto.

"Creo que aquí está la confluencia de gente diferente que puede gobernar con honestidad a Colombia. Son vidas distintas, historias distintas consagradas a un mejor país. No me gusta ver a los pueblos uniformados con un solo color, me gustan multicolores", escribió en Twitter.