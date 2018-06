"A Massa lo veo demasiado con fotografías del pasado"

18/06/2018 -

La líder del Partido GEN, Margarita Stolbizer, dijo que "la fotografía que ofrece el peronismo atrasa" y que hay "una demanda social de progresismo" en la ciudadanía a la que no responden los dirigentes políticos.

La ex diputada nacional apuntó que el Partido Justicialista "intenta competirle al Gobierno desde el mismo discurso conservador".

En esa línea consideró que si bien Sergio Massa, su socio en las últimas elecciones y líder del Frente Renovador, "tiene muchísimas condiciones", muchas veces lo ve "demasiado tomado por esas fotografías del pasado".

"Lo que veo de esa fotografía del peronismo es que tiene como objeto construir una unidad superestructural de dirigentes que se juntan y piensan más en sí mismos que en el país", cuestionó sobre el justicialismo.

Mirada crítica

Para Stolbizer, el peronismo "no es el padre de todos los males" del país, pero tampoco es "la solución de los problemas que Argentina tiene".

Como contrapartida, la ex diputada opinó que "hay una vacancia de liderazgos de una demanda social muy fuerte, que es una demanda social de progresismo" expresada en las calles con las marchas a favor de la despenalización del aborto.

"Sentí que me hubiera gustado estar ahí, porque ha sido un debate trascendente", dijo sobre la aprobación de media sanción de la Cámara de Diputados al proyecto que legaliza la interrupción voluntaria del embarazo.

"Soy mujer, soy abogada, soy católica y soy madre. Y le doy a la maternidad un enorme valor. Pero la maternidad no puede ser obligada", reflexionó la ex legisladora.

Carrió y el FMI

Por otra parte, Stolbizer cargó contra Elisa Carrió, al señalar que es "una barbaridad" afirmar -tal como lo hizo la líder de la Coalición Cívica- que "el FMI viene a salvar la república".

"En realidad, vendrá a salvarlos a ellos. Es un tremendo disparate que un organismo internacional venga a ser el salvador", resaltó.

"Carrió está diciendo que hay una posibilidad de un golpe. Yo no creo de ninguna manera, me parece que no hay riesgo de gobernabilidad en la medida que el Gobierno sepa reaccionar como tiene que hacerlo", completó.

Por otro lado, Stolbizer embistió contra el Gobierno, al que acusó de ser "un desastre" en materia económica.

"El Gobierno tiene un problema originado por la mala praxis de su equipo económico. Han demostrado ser un desastre, después de habernos prometido que tenían el mejor equipo económico y, sin embargo, han errado todas las metas que se plantearon", sentenció Margarita Stolbizer.