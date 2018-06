"El ministro tiene la mejor intención", dijo Ginés González sobre Rubinstein

18/06/2018 -

El ex ministro de Salud Ginés González García celebró la media sanción de la legalización del aborto en Diputados ya que "disminuye" los casos, teniendo en cuenta la experiencia uruguaya, y cuestionó que en muchas provincias "el aborto legal no se practica por las creencias de sus gobernadores". González García lamentó que "el aborto legal en muchas provincias" no se lleva a cabo, en referencia a los casos en los que esa práctica actualmente no es punible, como cuando con el embarazo está en riesgo la salud de la mujer o en caso de violación.

"Sacás Santa Fe, sobre todo Rosario, Buenos Aires, y algunos partidos del Gran Buenos Aires, y la Patagonia, y hay muchas provincias en las que no se respeta la ley", dijo.

Atribuyó esta tendencia a los gobernadores que "por sus creencias desobedecen la ley y rechazan furiosamente el protocolo, que es un manual de instrucciones de cómo se debe proceder en los casos que tipifica la actual ley".

El ex funcionario cuestionó a quien fue el primer ministro de Salud del gobierno de Mauricio Macri, Alberto Lemus, al advertir que "rompió el programa de distribución gratuita de anticonceptivos masculinos. En la época nuestra, yo llenaba de profilácticos por todos lados porque tenía que hacerlo disponible y gratuito".

En cambio, manifestó una mirada positiva sobre el ministro de Salud actual, Adolfo Rubinstein, que al igual que él apoya la legalización del aborto. "Rubinstein encontró un ministerio devastado que echó a mucha gente, a muchos recursos técnicos", sostuvo.