Aborto: Elisa Carrió criticó a un sector de Cambiemos tras la media sanción

Fotos DURA. Señaló "manipulaciones y quiebres de conciencia".

18/06/2018 -

La diputada nacional y fundadora de la coalición de gobierno, Elisa Carrió, apuntó a un sector de Cambiemos por la aprobación en la Cámara baja de la ley que autoriza el aborto, habló de "corrupción, inmoralidad política y mugre" y les habló a los que, según su opinión, son "los que quedan sin esperanza y se sienten traicionados".

La legisladora, en un mensaje que publicó en su perfil de Facebook, afirmó que durante la madrugada previa a la media sanción que tuvo la ley que autoriza el aborto legal, seguro y gratuito, ocurrieron "manipulaciones y quiebres de conciencia" que, a su juicio, muestran "lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años".

Más allá de eso, lanzó duras críticas a lo que ocurrió en la Cámara de Diputados durante el debate y en la media sanción del aborto. "Los cambios y manipulaciones de votos en la Cámara de Diputados por la madrugada mostraron lo peor de la política mediocre y corrupta de los últimos años. Cuando señalé al interbloque que era el último sacrificio era para decirles que la Coalición Cívica no está acostumbrada a la mugre política de las madrugadas, y queda claro que mi actitud fue no interferir en la conciencia de nadie, pero quebrar conciencias es una inmoralidad política, mugre, que me hastía desde muchas décadas atrás, eso no es república".

"En la era del amor líquido y donde lo "cool" pasa por ser pro aborto, reivindico a muchas mujeres que lucharon por la igualdad de trato y oportunidad, queremos ser diferentes e iguales con los hombres, y deploramos un feminismo-machista, violento, iracundo e intolerante", afirmó Elisa Carrió.