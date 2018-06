Fotos ¿Qué es una úlcera de córnea? 1ª parte

18/06/2018 -

Una úlcera corneal es una úlcera abierta en la córnea. La córnea cubre el iris y la pupila, así como un cristal de reloj cubre la cara de un reloj. Una úlcera corneal suele ser resultado de una infección ocular, casos graves de ojo seco u otros trastornos serios. Los síntomas de las úlceras corneales incluyen: Enrojecimiento del ojo. Dolor intenso e inflamación del ojo. La sensación de tener algo en el ojo. Lagrimeo. Pus u otro de descarga. Visión borrosa. Sensibilidad a la luz. Hinchazón de los párpados. Una mancha blanca en la córnea que puede o no ser detectable cuando se mira en el espejo. Consulte a su oftalmólogo inmediatamente si piensa que tiene una úlcera corneal o presenta los síntomas de ojo que le preocupan. Las úlceras corneales pueden dañar gravemente y de forma permanente su visión e incluso causar ceguera si no se tratan. ¿Quién está en riesgo de úlceras de la córnea? Las personas en riesgo de úlceras de la córnea incluyen: Usuarios de lentes de contacto. Las personas que tienen o han tenido herpes labial, herpes zoster o varicela. Las personas que utilizan colirios de esteroides. Las personas con ojo seco. Las personas con trastornos del párpado que impiden el buen funcionamiento del párpado. Personas que se lesionan o queman su córnea. Si usa lentes de contacto, la manipulación, almacenamiento y limpieza de sus lentes son claves para reducir el riesgo de una úlcera corneal. Es importante aprender a cuidar sus lentes de contacto. ¿Qué causa las úlceras de córnea? Usted puede prevenir muchas causas de las úlceras corneales. Usar las gafas de protección correctas al realizar cualquier trabajo o actividad que puede conducir a lesiones en los ojos. Y si usted usa lentes de contacto, es importante cuidar de sus lentes de contacto correctamente. Las úlceras corneales suelen ser causadas por los siguientes tipos de infecciones: Infecciones bacterianas. Estas son comunes en los usuarios de lentes de contacto, sobre todo en personas que usan lentes de uso prolongado. Infecciones virales. El virus que causa el herpes labial (el virus del herpes simple) puede causar ataques recurrentes. Estos ataques son provocados por el estrés, trastornos del sistema inmunitario, o la exposición a la luz solar. Además, el virus que causa la varicela y el herpes zóster (virus de la varicela) puede causar úlceras de la córnea. Las infecciones por hongos. El uso inadecuado de lentes de contacto o gotas para los ojos de esteroides puede conducir a infecciones por hongos, que a su vez pueden causar úlceras de la córnea. Además, una lesión en la córnea que se traduce en material vegetal entre en los ojos puede provocar queratitis micótica. Las infecciones parasitarias (Acanthamoeba). Acanthamoeba son amebas microscópicas, unicelulares que puede causar la infección humana. Son estas amebas las más comunes que se hacen presentes en el agua dulce y el suelo. Cuando entra en el ojo puede causar una infección grave, sobre todo para los usuarios de lentes de contacto. Otras causas que pueden generar una úlcera corneal son: abrasiones o quemaduras en la córnea causada por una lesión en el ojo. Arañazos, rasguños y cortes que pueden infectarse por presencia de bacterias y provocar úlceras corneales. Estas lesiones pueden ocurrir por lesiones de uñas, cortes de papel, pinceles de maquillaje y ramas de árboles. Las quemaduras causadas por productos químicos corrosivos que se encuentran en el lugar de trabajo como en el hogar también pueden causar úlceras de la córnea. Síndrome del ojo seco. Parálisis de Bell, que son los trastornos del párpado y de otro tipo que impiden la función del párpado de manera adecuada. Si el párpado no funciona correctamente, la córnea puede secarse, y una úlcera se puede desarrollar.