Un buen debut para disipar las dudas sobre su presente

18/06/2018 -

Las dudas que se habían generado sobre su presencia en la Copa del Mundo en torno, sobre todo, de su edad y su consecuente rendimiento que lo había obligado a marcharse a mitad de temporada de Barcelona, pudo disiparlas en cierta medida dando la cara por el equipo en el debut.

"Personalmente me sentí bien, pero esto no es individual y lamentablemente el resultado empaña cualquier posibilidad de satisfacción que uno pueda tener", indicó con sincera modestia.

"Pero atención que también se debe decir que se hicieron todos los méritos para ganar y lamentablemente no pudimos. Nunca es fácil jugar el primer partido de un Mundial, pero ahora no hay otra opción que mirar para adelante y ponerle el pecho contra Croacia. No está permitido bajonearse en este momento", afirmó con voz de líder.