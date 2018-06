De huérfana, a esclava sexual nocturna del marido de su tía

Fotos CARGOS. Farrán Serlé y su equipo clausuraron el proceso. Ello fue presidido por la jueza de Control y Garantías, Cecilia Vittar (foto).

18/06/2018 -

Un individuo fue enviado a juicio acusado de abusar sexualmente de su sobrina, entre los 9 y 12 años, huérfana de padre y madre.

Así lo dispuso la fiscal Aída Farrán Serlé, al clausurar un proceso y recibir luz verde de la jueza de Control y Garantías, Cecilia Vittar.

Según la causa, se originó en marzo del 2017. La pareja recibió en su hogar a una niña, cuyos padres dejaron de existir. La mujer era hermana de la madre de la menor.

A poco de ser recibida en el hogar, el dueño de casa empezó a presentarse en su habitación y a manosearla.

En dos semanas, el individuo la lanzó contra la cama; la desnudó y la sometió sexualmente.

"Más te vale que te calles la boca, o te corro a la m...", fue la amenaza tajante. Sin otros familiares que la protegieran, la niña agachó la cabeza y soportó tres años los abusos.

Cuando cumplió 12 años apareció en su vida su madrina, a quien confesó sus pesadillas.

"De noche debo dormir con ropa ajustada", le relató. Ante la pregunta del porqué, "es porque el marido de mi tía me manosea; duerme cerca de mi cama", respondió.

La madrina indagó aún más y formalizó la denuncia, precipitando con ello la caída del tío.

Al ser asistida por los forenses, confirmaron "defloración de antigua data".

En Cámara Gesell, la nenita habría manifestado a la fiscal, abogado defensor y psicólogos: "Le conté a mi tía, pero ella no me creía. Una noche él me estaba metiendo la mano por la ropa y ella lo encontró y lo retó", acotó la víctima. "No vuelvas a hacer eso nunca más", le ordenó. Cuando su esposo cayó preso, la mujer desmintió a la sobrina ante la fiscal.

"Abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante y agravado por la convivencia", serían los cargos que deberá enfrentar ante un tribunal.