Realizarán una conferencia sobre las causas por las cuales no se crean nuevas empresas

18/06/2018 -

La Fundación Observatorio Pyme organizará su Conferencia Anual en la que participarán directores ejecutivos de las principales empresas que producen en el país. El encuentro se realizará el 4 de julio en el Salón de Actos del Banco Nación y los organizadores anunciaron la participación de los gobernadores de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y de Misiones, Hugo Passalacqua.

La Fundación planteó en la presentación de la Conferencia que la baja tasa de nuevas empresas y la pequeña dimensión del sector empresarial en Argentina explican la debilidad del proceso de creación de empleo privado y, en consecuencia, de la pobreza estructural del país.

En esta edición, el encuentro tendrá como consigna "Sin empresas no hay empleo y no hay futuro" y se debatirá sobre por qué no se crean nuevas empresas en Argentina.