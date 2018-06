Grave denuncia en contra de la policía realizó Florián, el hijo de Vicentico

18/06/2018 -

Florián Fernandez Capello (23), el primer hijo de la actriz Valeria Bertuccelli y su marido, el cantante Gabriel Julio Fernández Capello, conocido por su inconfundible apodo "Vicentico" (53), al parecer fue amenazado a punta de pistola y también asaltado por policías en un control vehicular que tuvo lugar en pleno barrio de Belgrano. "Hola amigos ¿cómo les va? Aquí acabo de llegar a mi casa y les quiero contar una situación que acabo de vivir para que andemos un poco más precavidos. Me parece que estamos viviendo un momento de m.... Esto me pasó por segunda vez en un mes", comenzó relatando el joven en cuestión una vez ocurrido el presunto episodio.

A través de varios videos que subió a sus historias de Instagram, el también guitarrista relató: "Por Virrey del Pino y Tres de Febrero me paró la Policía. Me pusieron un arma en la cabeza, me hicieron bajar del auto, me dijeron que si no obedecía me iban a pegar un tiro".

"La excusa para pararme fue un pozo que me como yo por Luis María Campos. La verdad es que me lo comí como el más salame, no lo vi y me saltó el auto como un salamín de desatento", indicó.

"Me hicieron darles toda la plata que tenía para no multarme. Me pidieron una coima que no es una coima, es un robo. Lo otro ya sería bastante grave, esto es mucho peor. Les tuve que dar 400 pesos que era lo único que tenía", aseguró.