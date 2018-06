“El más importante derecho es proteger la vida del niño por nacer”

Hoy 06:03 -

En torno al debate por la legalización del aborto, tras la media sanción de la Cámara baja, el senador nacional por el Frente Cívico por Santiago, Gerardo Montenegro consideró importante recordar que “la protección de la mujer y del niño tuvo su impulso legislativo y constitucional en la Constitución de Perón de 1949. Desde allí, nuestra doctrina fue forjando el camino y la educación para proteger cada vez con mayor integralidad no sólo al hombre y mujer adulta, sino a los niños quienes eran el desvelo permanente de nuestra querida Evita”.

Ahondó: “Transcurridas distintas leyes protectoras de la mujer y del niño que portaba en su seno desde el momento de la concepción, hasta llegar a la reforma constitucional del 94 donde se incluyen con rango constitucional los tratados que protegen al niño, niña y adolescente y cuya ley salida del Congreso establece claramente que la protección del niño va desde la concepción hasta los 18 años”, resaltó.

Ahondó que “aún más, el artículo 75 Inc. 23 atribuye y manda al Congreso a legislar y promover medidas positivas que garanticen igualdad de trato y el pleno goce del ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y los tratados sobre derechos humanos en particular respecto de los niños, mujeres y ancianos. Esto es simple, el primer derecho de un niño es a la vida, quitado ese derecho no existe otro por proteger. Pero el artículo de la Constitución continúa diciendo que el Congreso debe dictar un régimen de protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo. Como vemos, la Construcción Nacional y el Tratado de Protección de la Niñez que es norma constitucional, no deja margen para el debate en este sentido. Al niño se lo protege desde el embarazo o concepción y el más importante derecho a proteger es su vida. Por supuesto que nuestro Código Civil y más aún la última modificación reciente disponen claramente en su art. 19 que la existencia de la persona humana comienza desde la concepción. Abonando más este argumento diremos que todas las leyes sobre asignación universal por hijo que dictó el Congreso por iniciativa del Poder Ejecutivo en el gobierno de Néstor y Cristina (Kirchner) tenían como eje central protección del niño dese el embarazo, esto es tan así que la asignación se paga desde el embarazo”.

“Sentadas estas bases constitucionales y jurídicas sobre la existencia y protección de los derechos de la persona desde la concepción, cualquier norma que fuera contraria a esta protección sería claramente inconstitucional. Por lo tanto no cabe la posibilidad de legislar correctamente contra el derecho a la vida de la persona por nacer sin al mismo tiempo ir en contra de la Constitución y las leyes vigentes del país. Por ello el proyecto sobre legalización del aborto que sancionó la Cámara de Diputados es inconstitucional y no voy a acompañarlo”, resaltó Montenegro.