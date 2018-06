ANÉCDOTAS DE TAXI | Metido

Hoy 07:11 -

Porque me había funcionado cómo cábala, escuchaba el primer tiempo en la radio del auto, y el segundo lo miraba en la tele. Desde un barrio de Sur pidieron un remís, y ya avisaron desde la Base que era una emergencia.

Llevé al hospital a dos señoras, una de las cuales estaba inconsciente. Con las balizas encendidas, y a gran velocidad, llegamos en pocos minutos, no se olviden que el país estaba mirando el partido. El primer diagnóstico confirmaba un ACV. Pobre mujer.

Terminó el partido, y como para relajarme, por el mal resultado, salí a laburar de nuevo. Claro que me intrigaba el estado de salud de doña Norma, y por casualidad hay un nuevo pedido de su casa. Acudo con prudencia, y el viaje era para uno de sus hijos, que llegó recién del trabajo.

Lo noto muy preocupado, y le comento que yo llevé a su madre, y que si no le molestaba, me interesaría saber cómo estaba. Por supuesto que aceptó, agradeciéndome, (no sé por qué), e ingresamos juntos a la guardia.

El panorama era desolador, con el resto de sus familiares llorando, algunos abrazados en silencio.

Una parte de mí, me hacía sentir que estaba cumpliendo con una función humanitaria... Y la otra parte me preguntaba: "¿Qué haces aquí?".

Por esa puta casualidad viene el médico, justo cuando yo estaba ahí, se asegura de que ellos sean los familiares, y les dice:

-¡Ustedes llorando aquí, y ella me pregunta cómo salió la Selección!