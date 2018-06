Un nene rompió una escultura de 132 mil dólares y ahora sus padres deberán pagarla

Hoy 17:30 -

Los padres de un nene de 5 años deberán pagar una cifra millonaria luego de que su hijo destruyera una escultura que se encontraba en un pasillo de la municipalidad de Kansas, en Estados Unidos.

Parece un chiste, pero no lo es: las cámaras de seguridad del Tomahawk Ridge Community Center mostraron el momento en el que el chiquito tira la escultura conocida como “Aphrodite di Kansas City”, una obra por la que se pagó 132 mil dólares hace unos años.



En el video se ve como el nene entra corriendo en plano y se encuentra con la obra de arte, de la que se cuelgue y mueve hasta que termina cayendo al piso con el chico. Un tiempo después de este episodio, la familia del menor recibió una carta de la empresa de seguros de la municipalidad de Overland Park en la que los notificaban que deberáin pagar el total de la pieza ya que el daño fue tal que era imposible de arreglarla.



Bill Lyons, el artista que creó la escultura, explicó que le tomó dos años terminar la escultura y que la había vendido por la suma de 132 mil dólares. Él mismo fue quien analizó la pieza después del daño provocado por el chico y determinó que no había forma de repararla.

“Nadie espera entrar a un lugar donde los niños son bienvenidos, y tenerse que preocupar por una obra de arte de 132 mil dólares que pueda caerle encima a tu hijo”, aseguró la mamá del nene y agregó: “Él no la rompió con malicia. Se le cayó encima. Si no estaba asegurada, no era seguro para nada que estuviera ahí”.