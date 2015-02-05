CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Junio de 2018
A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN.
Por El Liberal
19/06/2018 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
08.45 MUNDIAL RUSIA 2018
11.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LA VENGANZA DE IFFET
17.30 ELIF
19.00 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
22.30 SORTEO DE TÓMBOLANOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 TODO POR MI HIJA
00.30 KARA PARA ASK
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EN ARMONÍA
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 SÁBADO SAGRADO
16.00 MÚSICA INTERIOR
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PARA TODA MUJER
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 PASIÓN POR EL TURF
CANAL 4
12.00 EXPRESS SPORT
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD
14.00 FOLCLUB
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.00 LOS TUERKAS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 EL MUNDO DE ELLAS
19.30 CONCIERTO EXPRESS
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.53 PARQUE JURÁSICO
09.20 TRON. EL LEGADO
11.45 ACADEMIA DE VAMPIROS
13.39 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
15.23 PARQUE JURÁSICO
17.49 THE HOST
20.09 INVASORES
22.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
23.44 E.T. EL EXTRATERRESTRE
TCM
07.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
08.01 LA NIÑERA
08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
10.31 LA NIÑERA
11.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
12.11 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
13.52 JACK
15.57 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN
GARFIO
18.35 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
20.16 D-TOX
22.00 EL 6º DÍA
TNT
07.20 MISS SIMPATÍA
09.29 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y
FABULOSA
11.38 CHAPPIE
14.04 SOMBRAS TENEBROSAS
16.19 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN
19.04 BATMAN. EL CABALLERO DE LA
NOCHE
22.00 LA CENICIENTA
23.58 PRIVET RUSIA
00.28 ABZURDAH
SPACE
06.00 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL
07.19 VIRUS LETAL
09.51 RIESGO TOTAL
11.56 SIN ESCAPE
13.50 ROMPIENDO LAS REGLAS 3
15.55 ¿QUIÉN SOY?
18.01 ¿QUIEN ES JACKIE CHAN?
20.19 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
22.00 KUNG FU KILLER
CINECANAL
10.37 NÁUFRAGO
13.17 PLANETA 51
14.55 UNA NOCHE FUERA DE SERIE
16.35 MONSTER TRUCKS
18.25 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY
20.30 LA ERA DE HIELO
22.00 LA REENCARNACIÓN
23.30 ENLACE MORTAL
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 ONCE UPON A TIME
13.00 SIRENA
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 ONCE UPON A TIME
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO
ENCABEZADO POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM
LANZONI.
+JUEVES 28, FOGÓN & TERTULIA, LA PESADA SANTIAGUEÑA.
ESPECTÁCULO LIBRE Y GRATUITO.
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA
POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON
LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET
LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.
+VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL “OFICIAL GORDILLO”
PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE
PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.
CINE TEATRO RENZI
(BESARES Nº151, LA BANDA)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “ACA SECA TRÍO”,
CON SU TRABAJO “TRINO”.
SUNSTAR
OCEAN S 8 : LAS
ESTAFADORAS (2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 17:30 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 20/06 17:00 (Cast) 19:40
(Cast) 22:15 (Cast)
NO ME LAS TOQUES (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 20:00 (Cast) 22:30
(Subt)
EL RITUAL (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06- 22:10 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY AL 20/06 16:40 (Cast) 19:20
(Cast) 22:00 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY AL 20/06 - 17:10 (Cast)
ANIMAL (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 19:40 (Cast)
HURACÁN, CATEGORÍA 5
(2D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 17:30 (Cast)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY AL 20/06 - 19:50 (Cast) 22:30
(Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00
SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 20:00
HURACÁN, CATEGORÍA 5
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
EL LEGADO DEL DIABLO
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 APTA 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50
-22:20
CASTELLANO 3D 19:40