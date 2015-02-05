CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 19 de Junio de 2018

A LAS 22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN.

19/06/2018 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

08.45 MUNDIAL RUSIA 2018

11.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - PRIMERA EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LA VENGANZA DE IFFET

17.30 ELIF

19.00 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

22.30 SORTEO DE TÓMBOLANOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 TODO POR MI HIJA

00.30 KARA PARA ASK

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 LA NOCHE DEL MUNDIAL

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO


CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 SÁBADO SAGRADO

16.00 MÚSICA INTERIOR

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR EL TURF


CANAL 4

12.00 EXPRESS SPORT

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 SANTIAGO, NUESTRA CIUDAD

14.00 FOLCLUB

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.00 LOS TUERKAS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.53 PARQUE JURÁSICO

09.20 TRON. EL LEGADO

11.45 ACADEMIA DE VAMPIROS

13.39 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

15.23 PARQUE JURÁSICO

17.49 THE HOST

20.09 INVASORES

22.00 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

23.44 E.T. EL EXTRATERRESTRE

TCM

07.11 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.36 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

08.01 LA NIÑERA

08.51 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.41 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.06 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

10.31 LA NIÑERA

11.21 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

12.11 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

13.52 JACK

15.57 HOOK, EL RETORNO DEL CAPITÁN

GARFIO

18.35 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

20.16 D-TOX

22.00 EL 6º DÍA

TNT

07.20 MISS SIMPATÍA

09.29 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y

FABULOSA

11.38 CHAPPIE

14.04 SOMBRAS TENEBROSAS

16.19 AVENGERS. ERA DE ULTRÓN

19.04 BATMAN. EL CABALLERO DE LA

NOCHE

22.00 LA CENICIENTA

23.58 PRIVET RUSIA

00.28 ABZURDAH

SPACE

06.00 HIGHLANDER. EL ÚLTIMO INMORTAL

07.19 VIRUS LETAL

09.51 RIESGO TOTAL

11.56 SIN ESCAPE

13.50 ROMPIENDO LAS REGLAS 3

15.55 ¿QUIÉN SOY?

18.01 ¿QUIEN ES JACKIE CHAN?

20.19 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

22.00 KUNG FU KILLER

CINECANAL

10.37 NÁUFRAGO

13.17 PLANETA 51

14.55 UNA NOCHE FUERA DE SERIE

16.35 MONSTER TRUCKS

18.25 LA INCREÍBLE VIDA DE WALTER MITTY

20.30 LA ERA DE HIELO

22.00 LA REENCARNACIÓN

23.30 ENLACE MORTAL

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 ONCE UPON A TIME

13.00 SIRENA

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 ONCE UPON A TIME


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+EL 21 DE JUNIO, A LAS 22. “COMO EL CULO”, CON GRAN ELENCO

ENCABEZADO POR VÍCTOR LAPLACE, GUSTAVO GARZÓN Y MIRIAM

LANZONI.

+JUEVES 28, FOGÓN & TERTULIA, LA PESADA SANTIAGUEÑA.

ESPECTÁCULO LIBRE Y GRATUITO.

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA

POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON

LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET

LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.

+VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL “OFICIAL GORDILLO”

PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE

PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.

CINE TEATRO RENZI

(BESARES Nº151, LA BANDA)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “ACA SECA TRÍO”,

CON SU TRABAJO “TRINO”.


SUNSTAR

OCEAN S 8 : LAS

ESTAFADORAS (2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 17:30 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 20/06 17:00 (Cast) 19:40

(Cast) 22:15 (Cast)

NO ME LAS TOQUES (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 20:00 (Cast) 22:30

(Subt)

EL RITUAL (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06- 22:10 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY AL 20/06 16:40 (Cast) 19:20

(Cast) 22:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY AL 20/06 - 17:10 (Cast)

ANIMAL (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 19:40 (Cast)

HURACÁN, CATEGORÍA 5

(2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 17:30 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY AL 20/06 - 19:50 (Cast) 22:30

(Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00

SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 20:00

HURACÁN, CATEGORÍA 5

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

EL LEGADO DEL DIABLO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50

-22:20

CASTELLANO 3D 19:40

 
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