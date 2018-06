FÚNEBRES | 19 de Junio de 2018

19/06/2018 -

- Antonia Francisca Arias (San M. de Tucumán)

- Olinda Jiménez (La Banda)

- Rosa Desideria Juárez (Frías)

- Manuel de Jesús Moyano (Dpto. Moreno)

- Eminda Villalba (Dpto. Moreno)

- Benito Serafín Chazarreta (Dpto. Río Hondo)

- Marco Andrés Ingratta

- Miguel Ángel Ledesma

- Deifilia del Carmen Álvarez

ÁLVAREZ, DEIFILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Sus hijos María del Carmen, Jorge, Marcelo, H. pol., Melina, nieto: Isaías participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 17 en el cementerio J. del Sol. Casa de duelo (SV). P. L. Gallo 330. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ÁLVAREZ, DEIFILIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Gracia Ponce Faila, Ramón Gonzáles y sus hijos María Luján y María Noel Gonzáles acompaña en el dolor al muy querida María del Carmen por la pérdida de su Sra. madre y rogando a nuestro Señor resignación para su familia.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Silvia Calalanis y sus hijas Maria Mercedes, Maria Agustina y Maria Silvina Gallo, participan con gran pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Las compañeras de computación 2014 de su esposa Guillermina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia en esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Yolanda, Jorge y María Marta Salomón participan con pesar e fallecimiento de nuestro amigo y vecino César, en su partida hacia la casa del Señor, a quien recordaremos siempre por sus buenas ondas, amplia sonrisa y su trato sumamente gentil, gracias Cesar. Acompañamos a su esposa Guillermina y a su respectiva familia en esta pérdida irreparable. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Sus compañeros de la promoción 62/63 de la Escuela Centenario participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su querida compañera Guille. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Amigas de su esposa Guillermina: Raquel, Tere, Angi, Fani, Dorys, Porota, Graciela, Ma. Rosa, Marta, Mari, Estela y Puppy participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia rogando una pronta resignación. Paz para su alma.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Eduardo y Zule; sus hijos José Raúl, Eduardo Antonio y Ana Beatriz Coronel acompañan en este momento de dolor a su esposa Guillermina, nuestra querida amiga y a sus hijas María del Huerto, María José y sus nietitos. Elevamos nuestras oraciones. Descansa en paz César.

ÁVILA, CÉSAR AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. José G. Medina, su esposa Mirta Gómez y sus hijas Natalia y Analía participan con profundo dolor el fallecimiento de su cuñado. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Los directivos y compañeros del Instituto San Martín de Porres acompañan a Rina Carabajal. Elevan oraciones por el descanso en paz de su papá y por una resignación cristiana para su familia.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Los compañeros de trabajo de su hija Albina Carabajal de la Obra Social del Personal de la Industria Forestal (O.S.P.I.F.) participan con dolor su fallecimiento y la acompañan en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL, EULOGIO NICODEMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. El consejo directivo, presidente Aldo López y tesorero Estelvio Perez de la Obra Social del Personal de la Industria Forestal (O.S.P.I.F.) participan el fallecimiento del papá de Albina Carabajal y la acompañan junto a su familia en este momento de dolor.

CASSINI DE GIORIA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Tía, brille para ti la luz que no tiene fin. Quedan plasmados hermosos recuerdos de mi juventud, nunca te olvidaré, su sobrino Gonzalo Sebastián Gorosito y familia participa con profundo dolor su partida al reino celestial. Se ruega oraciones en su querida memoria.

INGRATTA, MARCO ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Sus hijas Ámbar, Ernestina, sus padres Carlos, María, hnos. Bruno, Gino, cuñada Viky, sobr. Blanca, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 15 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330, S.V. SERV. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEDESMA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Su esposa Mercedes Salto, hijos: Mario, Claudia, Quique, H. pol. Natalia, Anahí, Jorgelina, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso a las 16 hs. casa de duelo (SV) P. L. Gallo 330, IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALAZAR, MAURICIO CAYETANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/6/18|. Su esposa Graciela María Beltrán, sus hijos Sofía, Catalina y Máximo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

TORRES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Pedimos una oración por su alma. Las lágrimas se evaporan, las flores se marchitan, la oración la recibe Dios. (San Agustín). Ramona Villalba de Jozami, sus hijos Cristina, Negra, Jota, Sandra, Abraham y sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento del primo de nuestro hermano Luis Torrez. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TORRES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. "El Señor lo recibe en sus brazos y nuestra Madre la Virgen de Loreto la cubra con su manto de amor y misericordia". Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil acompañan a Luis, Mary y Nacho en este difícil momento y ruegan cristina resignación de toda su familia.

TORRES, RODOLFO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Los compañeros de trabajo en la bancaria de su tío Walter "Pochi" Torres, familias de: Luna Manuel, Lescano Mario, Larrosa José, Rojas Gómez, Argañaraz y Cofiancesco, los acompañan con profundo dolor.

YOCCA, HÉCTOR FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/6/18|. Gracia Ponce Faila acompaña en el dolor al muy querido Alejandro por la pérdida de su Sr. padre y ruega al Altísimo resignación para toda su familia.

BÓRQUEZ, MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/82|. ¡Padre querido! Otro aniversario más de tu ausencia física, hoy se cumplen 36 años de tu encuentro con Dios. Pese al tiempo transcurrido, tu recuerdo y enseñanzas permanecen vivas entre nosotros. Te seguimos amando y recordando, todo lo bueno que nos brindaste, descansa en paz junto a nuestra madre querida y sean los ángeles que nos acompañan siempre. Sus hijos Teresa, José y Julio y sus respectivas familias invitan a la isa en la iglesia La Merced hoy a las 20 hs.

JIMÉNEZ, LUIS BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/3/15|. "Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso.. . " Sus padres Hilda y Mateo, su esposa Alicia, sus hijos Cristian, Marcos y Alejandro, sus hijas pol. Marianela y Vanesa, sus nietos Santiago, Benjamín y Tomás invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse tres años y tres meses de su fallecimiento.

MALDONADO, HÉCTOR MANUEL (Coco) (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/18|. 17 de Junio primer Día del Padre sin vos. A lo mejor fueron nuestras fuertes y marcadas diferencias que nos llevaba a hacerte la contra, razón por la cual nos sentíamos un poco distanciados, pero siempre respetando tus decisiones aunque no estuviéramos de acuerdo y sin olvidar todo lo que hiciste por nosotros. Cuando más disgregados nos encontrábamos, vos te encargabas de unirnos y tu labor como padre fue la mejor. Feliz día viejo querido, te extrañamos. Su esposa María Cristina Rodríguez, sus hijos Pedro Pablo, Ma. Alejandra, Martín y Fernando y su nieta Delfina, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 5 meses de su fallecimiento.

----------------------------------------

CHÁVEZ, NAZARENA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 19/5/17|. Solo dejan huellas aquellas personas que a su paso por esta vida, han dejado encendidas luces que no se apagarán jamás. Mi princesa, tu luz seguirá brillando en nuestras vidas y en nuestro camino. Su mamá Julia, sus papis Julia y Nicolás, tíos abuelos, tíos, primos, amigos y compañeros de colegio la recuerdan con inmenso amor a trece meses de su partida al Reino de los Cielos.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. El directorio del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento del Sr. Chazarreta Segundo Dardo. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de su compañeros y amigo, Segundo Chazarreta. Ruegan oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. "Qué el Señor te reciba en sus brazos y te de paz y a tu querida familia paz y fortaleza para afrontar tanto dolor''. Yoyi de Águila y sus hijos Silvia, Miguel, Mary, Isabel y Mariela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. "Que tu luz y el ejemplo de tu vida iluminen el camino de tus adorados hijos y esposa''. Silvia Águila y Raúl Juárez y sus hijas Lucía, Mariel y Carolina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando al Señor le dé el descanso eterno.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. El secretariado seccional de la Asociación Bancaria participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero y afiliado. Eleva oraciones en su memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. "Señor dale tu bendición y haz que su alma descanse en la paz de tu amor''. Tus compañeros de la Promoción 1976 del Colegio Santiago Apóstol, abrazamos en el dolor a tu familia y pedimos a Dios una pronta resignación. Te recordaremos con cariño por siempre.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. "Señor concédele el gozo eterno y la claridad de tu presencia''. Tu amigo Walter Toloza, su esposa Stella Maris Gallego e hijas Joela, Antonella y Anabella, participan con profundo dolor de su fallecimiento y elevan oraciones a su querida memoria.

CHAZARRETA, SEGUNDO DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Sus compadres Miguel Hoyos, Ada Diaz, sus hijos Leonardo y Gabriela, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria

JIMÉNEZ, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Su hija Yeye, hijo político Ramón; sus nietas Rocío y Karen. Sus restos serán inhumados hoy 11 horas cementerio La Misericordia. Cob IOSEP - NORCEN SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Rogamos al Señor que te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su hija Yeyé y su hijo político Ramón Sosa y sus nietas Rocío y Karen, participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia hoy a las 11 hs.

JIMÉNEZ, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Sus sobrinos Carlota Sofía y Juan Agustín Banegas participan el fallecimiento de su querida tía Oli. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ, OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Ricardo Vélez y flia. participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su prima Yeye. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, ARMANDO ZENOBIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/6/18|. Mi cielo se ha poblado de colores, de estrellas que brillan, incesantes. Mi cielo se ha poblado de colores, y hoy sos vos, el que alegra el cielo que renace. Me quedan mil recuerdos que se escapan y los abrazos fuertes para que no se vayan. Mi cielo se ha poblado de melodías, de milongas y de tangos...por instante parece escucharse tus pasos y entre giros con traspié y ochos cortados, se dibuja tu sonrisa encandilante. Has sido el pilar de la familia, la fortaleza de un roble, con la tibieza del alba. Mi cielo se ha poblado de colores, de los más lindos momentos, de la vida que atesoro al nombrarte... Infinitas gracias, mi amor eterno. Sus hijos José, Claudio y Fernando, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ARIAS, ANTONIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció en San Miguel de Tucumán el 15/6/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana Cristina Arias de Kapp, su esposo Coco e hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CHAZARRETA, BENITO SERAFÍN (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Su esposa Guillermina Vega y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. de Gramilla (Dto. Rio Hondo). NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

DIÓSQUES, MARÍA ELOÍSA (q.e.p.d.) Falleció el 12/6/18|. Ana María Calder y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestro tan querido amigo: Lic. Elvio Suárez. Acompañamos a todos los familiares en este momento doloroso.

FERNÁNDEZ, ERNESTA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 16/6/18|. Tus amigos Chabela Franichevich, Abel Tevez y flia., participan el fallecimiento de su amiga Noni, acompañan en el dolor a sus hnas. Pochi. Pili, Juanita, a sus hijos y demás familiares. Rogamos a Dios la tenga en su Santa Gloria.

JUÁREZ, ROSA DESIDERIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Sus hijos Mario, René, Julio, Luis y "Negra", sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

JUÁREZ, ROSA DESIDERIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/6/18|. Su nieto Franco Coronel, su esposa Noelia, sus bisnietas Sofía, Delfina, Juliana, Juanchi y Lucio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

MOYANO, MANUEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Su esposa Yolanda Leguizamón, sus hijos Victor, Marcela, Cristian, Gabriela, Rosa, Maximiliano, h políticos nietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 16 horas cementerio de Tintina, Dpto. Moreno. COB. IOSEP SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALVA, ERMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/18|. Sus hijos Reina, Grema, Julia, Ramón, Villalva, Antonio, Romelia, Ricardo, Telma Acuña. Sus restos serán inhumados hoy 17 horas cementerio de Tintina Dpto. Moreno. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.