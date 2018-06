Fotos Caputo explicó a economistas las medidas para el mercado

19/06/2018 -

El nuevo presidente del Banco Central (BCRA), Luis Caputo, recibió a un grupo de economistas a quienes explicó en detalle las nuevas medidas para el mercado cambiario que comenzaron a regir desde ayer. El exministro de Finanzas mantuvo un encuentro con Eduardo Levy Yeyati (Elypsis), Miguel Ángel Broda (Estudio Broda), Daniel Artana (Fiel) y Miguel Kiguel (Econviews). Caputo estuvo acompañado por su número dos, Gustavo Cañonero, y brindó precisiones sobre las medidas que el Central comenzó a tomar para lograr que el dólar se estabilice entre $26 y $28 y así evitar que se acerque a los $30. En una de las primeras medidas, el BCRA licitó ayer -y lo hará nuevamente hoydólares al final de la rueda, desde las tres de la tarde hasta las tres y cuarto. De ese modo, expuso Caputo, busca evitar que operadores marquen el precio para arriba al final de la rueda, como sucedía durante la presidencia de Federico Sturzenegger en el organismo financiero madre. Aclaró que esto lo hará hasta hoy, ya que mañana 20 es feriado y el jueves llegan los u$s 15.000 millones del FMI, la mitad de los cuales irán al Tesoro. Ya desde el jueves licitará también los dólares del préstamo del FMI por cuenta del Tesoro, por lo que en el Gobierno esperan que habrá todos los días unos u$s 500 millones mínimos para cerrar el dólar sin sobresaltos. La otra medida que tomó el BCRA es bajar de 10% a 5% la posición general de cambio de los bancos, y obligarlos a vender las divisas, ya que en el Gobierno estiman que las entidades deberían desprenderse de alrededor de u$s 800 millones. Pero les permitirán tener hasta 30% si es con Letes, ya que la idea del expresidente del Deutsche es armar un mercado secundario de Letras del Tesoro, expuso a los economistas. Además, se aumentan cinco puntos los encajes (tres puntos este mes y dos en julio), lo que obligará a los bancos a tener millones de pesos inmovilizados. Pero permitirán a las entidades integrarlos con el nuevo bono a dos años que emitió ayer el Gobierno, "de modo de garantizarse una gran demanda en el lanzamiento", aseguró Caputo. Agregó que con esos fondos, ya empieza esta semana el rescate de Lebac por al menos $100.000 millones y hasta $150.000 millones. A esta batería de medidas dijo que se sumará el acuerdo con las cerealeras para que liquiden u$s 300 millones por día.