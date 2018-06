Fotos Plan de Caputo y salida de Aranguren "hunden" títulos de bancos y energéticas

Calificada como una de las jornadas más negras de los últimos tiempos para el mercado local, las acciones del sector energético y financiero se desplomaron hasta casi 14%, y llevaron al Merval a hundirse un 8,3%. Esto, como consecuencia de que la plaza tomó de manera negativa las medidas lanzadas por el Banco Central para calmar al dólar, y la salida del ministro de Energía, Juan José Aranguren. Este desplome de las acciones representa la caída más brusca en la gestión del presidente Mauricio Macri. En ese contexto, el valor de los títulos de los bancos Francés y Macro son los que registraron un fuerte derrumbe. Rafael Di Giorno, director de Proficio, remarcó que "el mercado se hunde porque con las medidas que tomó el Gobierno, gran parte del costo se lo está pasando a los bancos y a las energéticas (incluyendo a YPF) que hoy representan el 60% del Merval". El principal índice de Byma (Bolsa y Mercados Argentinos) retrocedió hasta las 27.656,57 unidades. Por un lado, las acciones de empresas energéticas se derrumbaron hasta 13,5% como respuesta a la ida de Aranguren del Gabinete nacional, ya que con la designación del Javier Iguacel al frente del Ministerio de Energía se espera un proceso moderado de suba de tarifas de servicios públicos, a diferencia de su antecesor que impulsó un fuerte ajuste. Esto significará un retroceso en el proceso de sinceramiento tarifario, aún cuando el propio presidente Macri reconoció "que aún falta para recomponer el esquema" y que "sin energía no podemos crecer". A la par, los activos del sector financiero se desmoronaron hasta casi 12% tras las recientes medidas anunciadas por el BCRA para calmar al mercado cambiario, como un aumento escalonado de 5 puntos porcentuales de los encajes bancarios para los depósitos a la vista y a plazo, con un efecto total estimado de absorción de liquidez por unos $ 100.000 millones. Pero además, la entidad financiera madre obligó a bajar de 10 a 5% la posición general de cambio de los bancos, es decir su tenencia de dólares (ya había bajado del 30 al 10% hace un mes). Esto significará que saldrán a vender entre u$s 500 millones a u$s 800 millones para cumplir con ese 5% con lo cual se ampliará la oferta de dólares. En ese contexto, 11 acciones lideraron las caídas con variaciones negativas de dos dígitos: Transportadora de Gas del Norte (-13,8%); Mirgor (-13,3%); Transener (-12,3%); Supervielle (-11,8%); Holcim (-11,4%); Banco Francés (- 11,4%); Banco Macro (-11%); BYMA (-10,2%); Cablevisión (-10,2%); Distribuidora de Gas Cuyana (-10,2%); y Pampa Energía (-10%). Las especies que menos perdieron en el día fueron las de Ternium, con una contracción del 4,3%. El volumen operado llegó a los $ 1.141,2 millones. ‘Hay una combinación de incertidumbres en la plaza: en primer lugar, acerca de la posibilidad de llevar a cabo el ajuste de tarifas, tal como estaba pensado, o si el mismo proceso va a ser más gradual, eso afecta a empresas energéticas’, dijo el director de Portfolio Personal, Pablo Castagna.