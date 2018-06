Ingresaron varios proyectos para tratar

19/06/2018 -

E n t re l a s n ómi n a d e asuntos entrados para la sesión de hoy por la siesta en la Legislatura provincial, el Poder Ejecutivo remitió el proyecto de ley a través del cual se adhiere a la Ley Nacional Nº 27.428 "Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno. De n t ro de l orde n de l día, figura el Despacho en Proyecto de declaración del Bloque Justicialista de interés provincial el programa "Liber tad de Opi - nión" emitido por Canal 7 de Santiago del Estero, el cual propicia entrega de reconocimiento. Se tratará el despacho de la Comisión Mixta de Cultura y Peticiones, sobre proyecto de declaración del diputado Paz Lescano de reconocimiento Post Morten al profesor y coreógrafo José Marcelo Santillán, integrante de la Compañía de Danzas "Arte Nativo". Así también el despacho de la Comisión mixta de Peticiones y Cultura en proyecto de declaración de la diputada Silvia Sayago que asigna interés provincial el XVIII Encuentro Lat inoamer icano de Es - critores denominado "Madre de Ciudades", a realizarse del 18 al 21 de julio, y propicia entrega de pergamino. Otro proyecto de declaración, propone un reconocimiento por los 32 a ños de t raye c tor i a de l Grupo Literario Reencuentro. Un proye c to de l bloque Cambiemos sol ici t a declarar de interés legislativo, la figura destacada del médico santiagueño Gumersindo Sayago en el marco del centenario de la reforma universitaria por su trayectoria y participación en los hechos de 1918. La diputada Regalado presentó un proyecto de comunicación que solicita al Ministerio de Salud de la Provincia, se proceda a llevar a cabo una campaña de donante de sangre voluntario del grupo universal y se cree un registro único del mismo. Otras de las iniciativas, presentada por la diputada Georgina Sosa, solicita declarar de interés provincial las Jornadas Preparatorias del Congreso Internacional de Derecho de las Familias, Niñez y Adolescencia, a realizarse el 3 de julio de 2018. Por su parte, la diputada López Castro presentó un proyecto para declarar de interés provincial la XVI edición de la Marcha de los Bombos, el 14 de julio de 2018.