Santiago, tercera entre las provincias con más femicidios del país

19/06/2018 -

"Hoy una mujer menos, una muerta más en manos de un varón violento en el contexto de violencia de género. Las mujeres seguimos engrosando las listas de los crímenes evitables. No olvidamos a Mirta Liliana More Aguirre, Yndamira del Rosario Iturrez, Ángela del Valle Cajal y María Elena del Valle Ibáñez. (Fuentes: MUMALA) El femicida de Jesica Coronel tenía orden de restricción por violencia de género y ya había violado esta medida perimetral en febrero, no importándole la orden de la Justicia. Nos preguntamos, si tomando en cuenta que Santiago del Estero es la tercera provincia con más femicidios del país, se declarara la emergencia en violencia doméstica y sexual que propone: el monitoreo con pulseras electrónicas a los sujetos cuya violencia reviste alta peligrosidad, el botón antipático a las víctimas de violencia, las campañas informativas en los barrios y la instauración de redes comunitarias de asistencia y acompañamiento a las mujeres en situación de violencia, ¿el femicidio de Jésica podría haberse evitado?. Porque los femicidios pueden evitarse, si organizamos a la comunidad y a sus instituciones cada día, concientizándonos. Cada 30 horas una mujer es asesinada en Argentina víctima de violencia de género. Que no sea lo único que podamos hacer, contar las horas para esperar a ver en qué lugar del país otra mujer morirá por el sólo hecho de haber nacido mujer" (Analía Santilli, Fundación Mujeres Santiagueñas por la Igualdad).