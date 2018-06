Tortuoso medio año de desencuentros y hasta una amenaza en la Unse

Fotos COMPLEJIDAD La Justicia tiene dos cuerpos, pero uno con tres proyectiles de dos armas distintas. La respuesta llegaría hoy con los resultados de sendas autopsias. Éstas eran efectuadas anoche en la Morgue Judicial del Hospital Independencia.

19/06/2018 -

En el 2015, el amor cesó y el vínculo entre Jésica y Marco se pulverizó. El 28 de diciembre de 2017 ella lo habría denunciado.

Ante la Unidad de Género, la joven peluquera habría indicado que había ido por un trámite a un lugar ubicado junto al local de comidas del ex.

"Llegué a verlo y él me preguntó por qué mandé a nuestras hijas con mis padres al parque. Me puse el casco y él me dijo: A mí no me sobres", dijo Jésica en su declaración de entonces.

Marco le habría empujado el caso y la joven terminó con daños en el labio. Se abrió un proceso y pese a las citaciones, ella no asistió.

El 26 de enero se presentó en una Fiscalía y habría subrayado que mejoró la situación. "Él me deja dinero para las chiquitas; no deseo seguir con la acción". Igual quedó una prohibición de acercamiento que fue cesando, ante la revinculación.

El 29 de enero de este año, Jésica habría sido citada a evaluación psicológica, pero no asistió. El 26 de febrero denunció de nuevo al comerciante.

Jésica reveló que mientras estaba en clase, en la Unse, Marco llegó a los pasillos y me insultó: "Te voy a matar". Pateó la moto de la joven y armó un escándalo. El 28 fue elevada una denuncia penal por lesiones.

De la Fiscalía partió otra prohibición de acercamiento para Marco. Las funcionarias citaron a Jésica, pero no se presentó. El 14 de mayo la visitaron las asistentes sociales y la joven señaló que se habían revinculado y celebrado juntos el cumpleaños de una de las hijas.

Por ende, la prohibición de acercamiento ya carecía de fundamento por la reintegración de sus dos protagonistas.