Arrancó el ciclo de Alfredo Grelak en el "Aurinegro"

Fotos PUESTA A PUNTO. Mitre inició ayer los trabajos de pretemporada, con la presencia de dos nuevos refuerzos.

19/06/2018 -

Bajo las órdenes del flamante entrenador, Alfredo Grelak, el plantel profesional de Mitre retornó ayer a los entrenamientos de cara a su segunda participación en el torneo de la Primera B Nacional. El primer contacto de los futbolistas se llevó a cabo en las instalaciones del club y luego se trasladaron al Polideportivo Provincial, en el que hizo hincapié en las evaluaciones físicas.

En el primer día de práctica, el nuevo cuerpo técnico contó con la presencia de doce futbolistas, donde se destacan las presentaciones de los refuerzos Ariel Coronel y Ezequiel Bonacorso.

Además, de los dos futbolistas mencionados, también estuvieron presentes una buena parte de la base que terminó jugando la temporada pasada, entre ellos, Alejandro Medina, Juan Boiero, Oscar Piris, Matías Moisés, Franco Ledesma, Franco Ferrari, Nelson Benítez, Juan Alesandroni, Leandro De Muner, Daniel González y Joaquín Quinteros.

En tanto, el otro refuerzo del "Aurinegro", el arquero Martín Perafán arribó a nuestra provincia en la tarde de ayer y hoy se sumará al grupo de trabajo.

En materia de incorporaciones, se supo que la dirigencia sigue gestionando y negociando con los futbolistas apuntados, y que se sumarán a medida que pasen los días, teniendo en cuenta que la pretemporada se realizará en la ciudad jujeña de Perico.

Testimonio

Concluida la primera sesión como entrenador de Mitre, Alfredo Grelak dialogó con EL LIBERAL, donde reveló sus expectativas y proyectos deportivos para esta temporada.

"Iniciamos con todas las expectativas y con ganas de conformar lo más rápido posible el plantel y pensar de lleno en el torneo", fueron las primeras palabras.

En cuanto a los objetivos, aseguró que intentará conformar un equipo de buenos futbolistas.

"Ojalá podamos repetir todo lo bueno que hicimos en Almagro, más que nada en el armado del grupo, donde es esencial tener buenos futbolistas, pero sobre todo buenas personas y que entiendan al club que llegan", anticipó.

"La idea es tener entre doce o trece refuerzos, más los chicos que se quedaron. No queremos un plantel que exceda los 25 jugadores", completó.

Hasta el momento, Mitre tiene tres refuerzos confirmados, y Grelak afirmó que entiende las problemáticas para cerrar las contrataciones.

"Uno entiende los plazos y las necesidades de los jugadores en los que estamos interesados. De todas formas, faltan dos meses para el inicio del torneo, pero sería ideal tener al menos el noventa por ciento del plantel cuando iniciemos la concentración".

Por último, el ex director técnico de Almagro y Quilmes, confió que le gustaría tener un equipo ofensivo, aunque afirmó que esa idea no garantiza obtener buenos resultados. "Ser ofensivos o defensivos no garantiza resultado. Lo ideal es ser un equipo equilibrado y tener dinámica en las transiciones. Desde ahí podemos armar un equipo ofensivo y con inteligencia a la hora de defender", cerró. El plantel volverá a entrenarse hoy por la mañana y las mismas se extenderán hasta el viernes, luego gozarán del fin de semana libre de actividades.