Air Supply regresará con sus hits al Gran Rex en agosto

19/06/2018 -

El dúo australiano Air Supply se presentará el próximo 23 de agosto en el Teatro Gran Rex de la ciudad de Buenos Aires, donde repasará los grandes hits que desde la década del ‘70 lograron imponer en las radios de todo el mundo.

Conformada por el británico Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock, el grupo se estableció como uno de los más exitosos del soft rock a partir de hits como "All out of love" y "Without you", entre otros. Y es un asiduo visitante a nuestro país desde su primera incursión en los años ‘90.