Bayona le puso su sello al producto de Spielberg

19/06/2018 -

"He sido fan toda la vida de Steven Spielberg y he aprendido mucho cine viendo sus películas", aseguró el español Juan Antonio Bayona, quien tuvo a su cargo la dirección de "Jurassic World: el reino caído". Y agregó: "Esta película ha sido una manera de devolver todo eso que he aprendido. Aportar parte de mi mundo al suyo ha sido muy especial para mí, igual que poder trabajar mano a mano con él".

El cineasta aceptó el proyecto cuando Colin Trevorrow, coguionista del filme, le dijo que había diseñado la segunda mitad de la historia como un cuento de fantasmas en el interior de una mansión, terreno en el que Bayona es un experto como demostró en "El orfanato". El proyecto le iba a permitir también demostrar su mano maestra en diseñar escenas impactantes con multitud de efectos visuales, según Efe. Y hay, incluso, alusiones al presidente de EE.UU., Donald Trump, en un diálogo donde un villano de la historia (Ted Levine) se refiere a una joven científica como una "mujer desagradable", término con el que Trump se refirió a Hillary Clinton.