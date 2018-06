Las botineras comienzan a mostrarse en Rusia

19/06/2018 -

Junto al arribo de las selecciones de fútbolistas de los distintos países se esperaba la llegada de las novias y esposas de éstos. Sin embargo, no todo se dio en simultáneo. Muchas esperaron que se produjera el primer encuentro oficial de los equipo a los que pertenecen sus parejas para recién aparecer en Rusia. Así lo hará Antonella Roccuzzo la esposa de Leonel Messi, quien esta semana intentará alentar desde el estadio al capitán de la Selección Argentina, según lo anticipó su suegra, en el programa "Por el mundo" que conduce Marley. No obstante, hay mujeres que ya están en suelo ruso, y que compartieron posteos en las redes sociales, como Daniela Rendón, quien arribó el fin de semana y aprovechó el domingo para reencontrarse con Franco Armani, el arquero argentino. A Armani le tocó ser suplente de Wilfredo Caballero, en el partido que la Argentina jugó contra la representación de Islandia. Razón por la cual su mujer fue hasta una iglesia para pedir por la titularidad de su marido. Fue la misma y despampanante Daniela, quien compartió imágenes del reencuentro con el futbolista en Rusia, y de su presencia en una iglesia. "Estuve, estoy y estaré para ti, apoyándote", escribió la colombiana, junto a una fotografía, en clara alusión al consuelo que le dio por su papel de suplente. Otra Larissa Mientras tanto, la peruana Nissu Cauti se robó todas las miradas durante el partido de Perú-Dinamarca en Rusia debido a su particular manera de alentar a la selección de su país. La periodista se hizo conocida hace tres años cuando Perú intentaba conseguir el tercer lugar de la Copa América en Chile, según señaló Diarioshow. Las cámaras la amaron desde el minuto uno debido a sus sensuales atuendos para hinchar por los jugadores. Esta vez, aunque Perú no tuvo su mejor actuación frente a Dinamarca, Nissu, sigue apostando por el equipo. Otra que está dando qué hablar es Mirjana Zuber. En pareja desde hace 10 años con Steven Zuber, la modelo y conductora deslumbra desde Instagram con sus curvas, y acaparó todos los flashes en Rusia. Steven Zuber dio el batacazo al poner el 1 a 1 para Suiza ante Brasil en el partido que jugaron por el Mundial de Rusia, pero también dio la nota su esposa, quien se mostró súper sensual. Mirjana estuvo en el estadio Rostov Arena con la camiseta 14 y la leyenda en la espalda "Zuber’s wife" (esposa de Zuber).