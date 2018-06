Fotos Larrondo: "Tengo como una espina clavada, vine a River para triunfar"

El 4 de julio se cumplirá un año del último partido oficial de Marcelo Larrondo, el centrodelantero-hincha de River que llegó al club y apenas pudo jugar 14 partidos (con dos goles) en dos años de un padecimiento extremo por las lesiones de rodilla.

A pocas horas del regreso a los entrenamientos, el mendocino se confesó: "Tengo como una espina clavada. Yo vine a River para triunfar, para quedar en la historia, para ganar campeonatos, sobre todo siendo hincha de River como soy. No vine con la idea de pasarme todo el tiempo en la camilla. Yo venía con una ilusión increíble y la verdad es que hasta el día de hoy lo pienso y juro que es algo raro lo que me pasó, porque venía con tanta ilusión, con tantas ganas de poder demostrar, de darle todo a la gente de River y a la dirigencia que también se portó de maravilla".

En una entrevista con el diario Clarín, el atacante de 29 años fue claro sobre el momento en el que empezó este calvario en su carrera: "Fue cuando me operaron en Rosario. Mi recuperación era de 60 días y como era clave para el Chacho (Coudet) y para el equipo, a los 20 ó 21 días ya estaba corriendo cuando en realidad tenía que estar en plena recuperación".

Muy agradecido de Gallardo y de sus compañeros, sostuvo que los kinesiólogos ya son como su segunda mujer y que se le cruzó por la cabeza dejar el fútbol. "Es una pesadilla, algo que no es creíble". Y sobre lo que se dijo sobre su eterna recuperación, aseveró: "Siempre trataba de mantenerme en un orden o un margen de educación, de no salir a hablar con nadie, de mantenerlo yo guardado aunque sí me daban ganas a veces de mandarlos a todos a la mierda".

Finalmente, apuntó a lo que viene: la pretemporada que empieza este miércoles en Buenos Aires y luego se traslada a Estados Unidos: " Gracias a Dios ahora estoy bien y puedo entrenarme a la par de mis compañeros. Seguramente una buena pretemporada me va a venir muy bien y trataré de sumar minutos, que es lo que más quiero".