El Gobernador inauguró edificios de escuela y jardín en Suncho Pozo

En el marco del acto conmemorativo por el “Día de la Bandera”, el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora inauguró el nuevo edificio de la escuela Nº 86 “Inca Garcilaso de la Vega” y del Jardín de Infantes anexo Nº 867 en la localidad de Suncho Pozo, departamento San Martín. Además, durante el acto, el primer Mandatario también habilitó 12 viviendas sociales.

Asimismo, durante el acto, se tomó la promesa de lealtad a la Bandera Nacional por los alumnos de 4to grado de la escuela y la toma de jura de fidelidad a la bandera nacional por los cadetes de 3er año de la Escuela de Policía “Cnel. Lorenzo Lugones”

En la oportunidad, el Gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador José Emilio Neder, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Arq. Daniel Brue; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif; la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif, el subsecretario de Relaciones Institucionales, Arq. Osvaldo Fernández, la Comisionada de Estación Robles, Paola Iren, la directora del Establecimiento Educativo N° 86 “Inca Garcilaso de la Vega”, Karina Maricel Trejo y demás autoridades provinciales, educacionales y de la policía de la Provincia. También estuvieron presentes distintas delegaciones escolares de la zona: Escuela Nº 505 de Tío Pozo, escuela Nº 1.119 de Estación Robles, Escuela Nº 882 Ashpa Sinchi; Escuela Nº 136 Pampa Atum; Escuela Nº 907 de Tacoyo y Escuela Nº 119 de San Pascual, entre otros.

La Construcción de la escuela Nº 86 Inca Garcilaso de la Vega de la localidad de Suncho Pozo, departamento San Martín, fue ejecutada con fondos netamente provinciales y consta de dos aulas, grupos sanitarios instalados para alumnos, docentes y discapacitados, cocina comedor con mesada y fogón, dirección, dormitorio, galería cubierta y patio de formación con mástil

Luego del corte de cinta y el habitual recorrido por las nuevas instalaciones de la escuela y el Jardín, el Primer Mandatario junto a la comitiva oficial se trasladaron hasta el palco oficial en donde se desarrolló el acto protocolar.

En primer término, la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif realizó la toma de promesa de lealtad a la Bandera Nacional a los alumnos de cuarto grado de la escuela Nº 86 “Inca Garcilaso de la Vega”, Nº 882 de Ashpa Sinchi, Nº 1.119 de Estación Robles, Escuela Nº 91 de El Puestito y la Escuela Nº 136 de Pampa Atum.

Acto seguido, el Sub Director de la Escuela de Policía “Cnel. Lorenzo Lugones”, Oficial principal Jorge Montes tomó jura de fidelidad a la Bandera a los cadetes de 3º año.

Viviendas Sociales

En un momento del acto, el Dr. Gerardo Zamora encabezó junto a las demás autoridades la entrega de las llaves correspondientes a los nuevos beneficiarios de las viviendas sociales de Suncho Pozo, Brea Pozo, Linton y zonas aledañas.

Cabe destacar que este programa de viviendas sociales, implementado por la ex gobernadora y actual diputada nacional, Dra. Claudia de Zamora; se viene desarrollando en todo el territorio provincial, brindando un techo digno a los santiagueños que más lo necesitan y en el lugar de sus afectos.

En este sentido, es importante remarcar el trabajo de las Organizaciones no Gubernamentales que trabajaron en la construcción de las mismas: Parroquia Nuestra Señora Monserrat; Asociación Volver a Empezar; Ideas por Santiago; Trabajemos Juntos y la Comunidad Indígena Tonocote de Linton.

Palabras del Gobernador

El gobernador Gerardo Zamora destacó su alegría de “estar aquí, a pocas horas de un aniversario más de nuestra enseña nacional” y remarcó “poder hacerlo en el marco de una inauguración de dos nuevos locales escolares, es para nosotros la continuidad de un proyecto muy importante y una política de estado que tiene que ver con lo más importante para el futuro de la Patria: la educación”.

El primer mandatario subrayó “no podría haber calidad educativa si no hay una infraestructura que equipare, que haga iguales a todos y no podría haber, por lo tanto, posibilidad de esa educación si los docentes no estuvieran enseñando en las escuela. Muchísimas gracias a los docentes santiagueños, una vez más, por mantener abiertas las escuelas de nuestra Provincia, enseñando a nuestros niños”.

Destacó que “un edificio escolar para mil alumnos tiene el mismo nivel de calidad en cuanto a equipamiento que cualquier escuela del interior, como esta del departamento San Martín que es solamente para diez alumnos en la escuela primaria y siete del Jardín de Infantes anexo”.

Con respecto a las viviendas sociales, Gerardo Zamora dijo, “me alegra estar entregando estas 12 viviendas sociales, que tienen que ver con la erradicación de ranchos, la lucha contra el mal de chagas, la integración social y por sobre todas las cosas la solidaridad”.

“Al dejar inauguradas estas viviendas no solamente estamos generando dignidad para las familias y arraigo en el lugar de los afectos, sino que también motorizamos la economía en este momento tan difícil que vive el país” dijo el Gobernador para agradecer el trabajo de las ONG que se involucraron e instó a continuar trabajando juntos por el bien de todos, “es importante que esas organizaciones se pongan en el lugar del otro y sobre todo si ese otro es el que menos tiene”. En el final, el titular del Poder Ejecutivo les deseó a todos los santiagueños un feliz Día de la bandera, “y rogar que Dios nos acompañe y nos ilumine en este camino” cerró.