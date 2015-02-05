CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Junio de 2018

20/06/2018 -

CANAL 7

08.00 NICK JR.

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.45 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA VENGANZA DE IFFET

18.00 ELIF

19.30 PAMPITA ONLINE

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE

23.30 TODO POR MI HIJA

00.15 KARA PARA ASK

01.10 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 STAFF

01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

18.45 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

 

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

 

TV PÚBLICA

13.00 COCINEROS

14.00 MUNDIAL RUSIA 2018

17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL

19.00 TPA NOTICIAS

 

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO

 

CANAL14

11.00 EL CLÁSICO: VÉLEZ VS. BANFIELD

13.30 PASIÓN POR ELTURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

17.00 CULTURA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 CONTRAPUNTO

19.00 FANÁTICAS

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

 

CANAL 4

13.30 POLI 24

14.00 MUNDO RALY

14.30 MUNDO MITRE - TORNEO NACIONAL B

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TE QUIERO BANDA

19.30 SEGURIDAD VIAL

20.00 LA CABRITA EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 SOLO FUTBOL

23.00 LA FIJA

 

PELÍCULAS

CINEMAX

06.26 DE ROMA CON AMOR

08.40 LOCOS POR LAS NUECES

10.17 EL PLANETA DEL TESORO

12.04 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

14.38 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS

17.06 LA MOMIA REGRESA

19.34 PARQUE JURÁSICO

22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

 

TCM

06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.49 LA NIÑERA

08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)

09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

10.19 LA NIÑERA

11.09 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

13.39 SUPERMAN 2. DONNER CUT

15.59 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO

17.37 LA RED

19.45 EL 6º DÍA

22.00 ALGUIEN SABE DEMASIADO

 

TNT

06.00 DULCE NOVIEMBRE

08.08 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y

FABULOSA

10.23 SOMBRAS TENEBROSAS

12.30 LA CENICIENTA

14.31 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

17.34 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2

20.08 UN CUENTO CHINO

22.00 ABZURDAH

23.42 DOS MÁS DOS

01.42 8 MILE. CALLE DE LAS

 

SPACE

06.22 RIESGO TOTAL

08.26 HALCONES DE LA NOCHE

10.17 FURIA EN DOS RUEDAS

11.54 ARMA MORTAL

14.02 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?

16.12 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

17.54 PRISIONERA DEL ESPACIO

19.42 AL FILO DEL MAÑANA

22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO

 

CINECANAL

10.50 PELOTAS EN JUEGO

12.32 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

14.20 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE

16.22 SHREK PARA SIEMPRE

18.00 ALIADOS

20.12 METEGOL

22.00 GUERRA MUNDIAL Z

23.50 SÉPTIMO

 

SONY

07.30 SEINFELD

08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

08.30 BLACK-ISH

09.00 THE VOICE

15.00 TEEN WOLF

17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO

17.30 BLACK-ISH

18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 AMERICA’S GOT TALENT

 

A DÓNDE IR

UTOPÍA (INDEPENDENCIA 221)

+JUEVES 21, A LAS 21.30, LA MOVIOLA PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL EXORCISTA”, A 45 AÑOS DE SU ESTRENO.

 

CARCABELOS (ROCA (S) 284)

+SÁBADO 23, A LAS 23, SHOW EN VIVO DE PIGU HERRERA, CON INVITADOS ESPECIALES: ARMANDO SANTILLÁN, JOSÉ JUÁREZ, CRISTIAN HEREDIA, DEL ESTERO Y CACHO PÉREZ.

 

TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.

+VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.

 

CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)

+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ OSCAR  MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.

 

CINE TEATRO RENZI (BESARES Nº151, LA BANDA)

+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “ACA SECA TRÍO”, CON SU TRABAJO “TRINO”.

 

SUNSTAR

OCEAN S 8 : LAS

ESTAFADORAS (2D):

POLICIAL (+13 AÑOS)

HOY - 17:30 (Cast)

LOS INCREÍBLES 2 (3D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:15

(Cast)

NO ME LAS TOQUES (2D):

COMEDIA (+16 AÑOS)

HOY - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)

EL RITUAL (2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY - 22:10 (Subt)

LOS INCREÍBLES 2 (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)

22:00 (Cast)

DEADPOOL 2 (2D):

ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13

AÑOS)

HOY - 17:10 (Cast)

ANIMAL (2D):

DRAMA (+16 AÑOS)

HOY - 19:40 (Cast)

HURACÁN, CATEGORIA 5

(2D):

SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)

HOY - 17:30 (Cast)

EL LEGADO DEL DIABLO

(2D):

TERROR (+16 AÑOS)

HOY - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA

A MODIFICACIONES SIN

PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00

SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO

JUEVES)

AVENGERS: INFINITY WAR

ATP 13 AÑOS

CASTELLANO 2D: 20:00

HURACÁN CATEGORÍA 5

APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 2D 20:20

EL LEGADO DEL DIABLO

APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:40

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO

JUEVES)

LOS INCREÍBLES 2 APTA 13

AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50

-22:20

CASTELLANO 3D 19:40


 
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