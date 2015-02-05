CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Junio de 2018
Por El Liberal
20/06/2018 -
CANAL 7
08.00 NICK JR.
08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
09.30 NICK JR.
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.45 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA VENGANZA DE IFFET
18.00 ELIF
19.30 PAMPITA ONLINE
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.45 100 DÍAS PARA ENAMORARSE
23.30 TODO POR MI HIJA
00.15 KARA PARA ASK
01.10 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 STAFF
01.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
18.45 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
TV PÚBLICA
13.00 COCINEROS
14.00 MUNDIAL RUSIA 2018
17.00 LA TARDE DEL MUNDIAL
19.00 TPA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
22.45 LA TRIBUNA DE GUIDO
CANAL14
11.00 EL CLÁSICO: VÉLEZ VS. BANFIELD
13.30 PASIÓN POR ELTURF
14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)
15.00 RUIDO DE MOTORES
15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN
16.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
17.00 CULTURA TV
18.00 VA DE NUEVO
18.30 CONTRAPUNTO
19.00 FANÁTICAS
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 DE A DOS
21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)
22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN
CANAL 4
13.30 POLI 24
14.00 MUNDO RALY
14.30 MUNDO MITRE - TORNEO NACIONAL B
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TE QUIERO BANDA
19.30 SEGURIDAD VIAL
20.00 LA CABRITA EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL
22.00 SOLO FUTBOL
23.00 LA FIJA
PELÍCULAS
CINEMAX
06.26 DE ROMA CON AMOR
08.40 LOCOS POR LAS NUECES
10.17 EL PLANETA DEL TESORO
12.04 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
14.38 CAZADORES DE SOMBRAS. CIUDAD DE HUESOS
17.06 LA MOMIA REGRESA
19.34 PARQUE JURÁSICO
22.00 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS
TCM
06.59 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
07.24 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.49 LA NIÑERA
08.39 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.29 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 6)
09.54 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
10.19 LA NIÑERA
11.09 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
13.39 SUPERMAN 2. DONNER CUT
15.59 MEJOR SOLO QUE MAL ACOMPAÑADO
17.37 LA RED
19.45 EL 6º DÍA
22.00 ALGUIEN SABE DEMASIADO
TNT
06.00 DULCE NOVIEMBRE
08.08 MISS SIMPATÍA 2. ARMADA Y
FABULOSA
10.23 SOMBRAS TENEBROSAS
12.30 LA CENICIENTA
14.31 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
17.34 HARRY POTTER Y LAS RELIQUIAS DE LA MUERTE. PARTE 2
20.08 UN CUENTO CHINO
22.00 ABZURDAH
23.42 DOS MÁS DOS
01.42 8 MILE. CALLE DE LAS
SPACE
06.22 RIESGO TOTAL
08.26 HALCONES DE LA NOCHE
10.17 FURIA EN DOS RUEDAS
11.54 ARMA MORTAL
14.02 ¿QUIÉN DIABLOS SOY?
16.12 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO
17.54 PRISIONERA DEL ESPACIO
19.42 AL FILO DEL MAÑANA
22.00 300. EL NACIMIENTO DE UN IMPERIO
CINECANAL
10.50 PELOTAS EN JUEGO
12.32 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
14.20 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. LA TRAVESÍA DEL VIAJERO DE
16.22 SHREK PARA SIEMPRE
18.00 ALIADOS
20.12 METEGOL
22.00 GUERRA MUNDIAL Z
23.50 SÉPTIMO
SONY
07.30 SEINFELD
08.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
08.30 BLACK-ISH
09.00 THE VOICE
15.00 TEEN WOLF
17.00 JOVEN Y HAMBRIENTO
17.30 BLACK-ISH
18.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 AMERICA’S GOT TALENT
A DÓNDE IR
UTOPÍA (INDEPENDENCIA 221)
+JUEVES 21, A LAS 21.30, LA MOVIOLA PROYECTARÁ LA PELÍCULA “EL EXORCISTA”, A 45 AÑOS DE SU ESTRENO.
CARCABELOS (ROCA (S) 284)
+SÁBADO 23, A LAS 23, SHOW EN VIVO DE PIGU HERRERA, CON INVITADOS ESPECIALES: ARMANDO SANTILLÁN, JOSÉ JUÁREZ, CRISTIAN HEREDIA, DEL ESTERO Y CACHO PÉREZ.
TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 387)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE REALIZARÁ LA VELADA DE GALA POR UN ANIVERSARIO MÁS DE LA INDEPENDENCIA ARGENTINA, CON LA PARTICIPACIÓN DEL VIOLINISTA PABLO AZNÁREZ, Y EL BALLET LATINOAMERICANO SANTIAGO DEL ESTERO.
+VIERNES 17 DE AGOSTO, A LAS 22, EL OFICIAL GORDILLO PRESENTARÁ “CHOREANDO A LO GRANDE”.
CASA DEL BICENTENARIO (PARQUE AGUIRRE)
+EL DOMINGO 24, A LAS 18, EN LOS RECITALES DE SADAIC SE PRESENTARÁ OSCAR MERCADO, CANTANTE ORIUNDO DE CLODOMIRA.
CINE TEATRO RENZI (BESARES Nº151, LA BANDA)
+DOMINGO 8 DE JULIO, A LAS 22, SE PRESENTARÁ “ACA SECA TRÍO”, CON SU TRABAJO “TRINO”.
SUNSTAR
OCEAN S 8 : LAS
ESTAFADORAS (2D):
POLICIAL (+13 AÑOS)
HOY - 17:30 (Cast)
LOS INCREÍBLES 2 (3D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 17:00 (Cast) 19:40 (Cast) 22:15
(Cast)
NO ME LAS TOQUES (2D):
COMEDIA (+16 AÑOS)
HOY - 20:00 (Cast) 22:30 (Subt)
EL RITUAL (2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY - 22:10 (Subt)
LOS INCREÍBLES 2 (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
HOY - 16:40 (Cast) 19:20 (Cast)
22:00 (Cast)
DEADPOOL 2 (2D):
ACCIÓN, CIENCIA FICCIÓN (+ 13
AÑOS)
HOY - 17:10 (Cast)
ANIMAL (2D):
DRAMA (+16 AÑOS)
HOY - 19:40 (Cast)
HURACÁN, CATEGORIA 5
(2D):
SUSPENSO, ACCIÓN (+13 AÑOS)
HOY - 17:30 (Cast)
EL LEGADO DEL DIABLO
(2D):
TERROR (+16 AÑOS)
HOY - 19:50 (Cast) 22:30 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA
A MODIFICACIONES SIN
PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DEADPOOL 2 APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D: 17:20 - 23:00
SUBTITULADO 2D: 23:00 (SÓLO
JUEVES)
AVENGERS: INFINITY WAR
ATP 13 AÑOS
CASTELLANO 2D: 20:00
HURACÁN CATEGORÍA 5
APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 2D 20:20
EL LEGADO DEL DIABLO
APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:40
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO
JUEVES)
LOS INCREÍBLES 2 APTA 13
AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:00 - 17:50
-22:20
CASTELLANO 3D 19:40