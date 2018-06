Sarmiento tuvo una impecable jornada

20/06/2018 -

El pasado fin de semana, se jugó otra fecha del Torneo Apertura que organiza la Liga Interescuelas de Fútbol Infantil, donde se registraron buenos partidos dejando como saldo, una gran cantidad de goles.

Sarmiento fue uno de los equipos de mejor faena en la disputa de la undécima fecha, logrando imponerse en todas categorías ante Ferroviaritos. Además, Luis Valoy fue otro de los que demostró un gran poderío ante Galguitos.

Los resultados de todos los partidos, disputados el pasado domingo, se detallan a continuación.

Resultados

Categoría 2005: Sarmiento 1, Ferroviaritos 0; Golcito 0, Güemes 4; Comercio 1, Tricolor 1; Luis Valoy 2, Galguito 0.

Categoría 2006: Sarmiento 6, Ferroviaritos 0; Golcito 0, Güemes 11; Comercio 0, Tricolor 0; Luis

Valoy 2, Galguito 0.

Categoría 2007: Sarmiento 5, Ferroviaritos 0; Golcito 1, Güemes 0; Comercio 7, Tricolor 0; Luis Valoy 3, Galguito 1.

Categoría 2008: Sarmiento 3, Ferroviaritos 0; Golcito 0, Güemes 5; Comercio 2, Tricolor 2; Luis Valoy 2, Galguito 0.

Categoría 2009: Sarmiento 1, Ferroviaritos 0; Golcito 1, Güemes 0; Comercio 4, Tricolor 1; Luis Valoy 2, Galguito 0.

Por otra parte, desde la organización dieron a conocer el programa de partidos, a jugarse el próximo domingo, en distintos escenarios de la provincia. La misma tendrá estos encuentros.

Santiago Lawn Tennis Club vs. Comercio Central Unidos; Tricolor vs. Golcito; Güemes vs. Luis Valoy; Galguitos vs. Niños Unidos y Ferroviaritos vs. Jorge Donis.

Posiciones

En la categoría 2005, Jorge Donis es el cómodo líder, sumando a su favor 33 unidades, dejando como escolta a Sarmiento con sus 22 puntos.

Luis Valoy completa el podio de la posiciones con 20. En tanto, por la 2006, el puntero es también Jorge Donis sumando en su poder 28 puntos, uno más que Sarmiento y tres por encima de Luis Valoy, en los principales lugares de la tabla.

En la división 2008, Jorge Donis comanda las colocaciones con 31 puntos, mientras que Güemes es el escolta con 28 unidades. Tercero se ubica Luis Valoy con 23.

Por último, en la 2009, el líder de la competencia es Santiago Lawn Tennis Club, quien sumó hasta el momento 24 puntos.

El escolta es Jorge Donis con 21 unidades al igual que Sarmiento. Güemes es el cuarto con 18 puntos en su poder.