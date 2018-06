El sábado vuelve la acción en el Apertura

20/06/2018 -

Tras la postergación de la fecha pasada, este sábado retornará la acción en el Torneo Apertura que organiza la Liga Santiagueña de Fútbol.

Cabe recordar, que el pasado sábado no se jugó la fecha, debido al pedido de postergación, por el partido que disputó el seleccionado nacional en la copa del Mundo ante Islandia.

Pasado ese evento, el Consejo Auxiliar, programó la undécima fecha, la cual tendrá el siguiente orden de partidos, correspondientes tanto para la Zona A, como para el Grupo B.

Programación

Instituto Deportivo Santiago vs. Banfield, Mitre Amarillo vs. Villa Unión, Estudiantes vs. Unión Santiago, Yanda vs. Comercio Central Unidos, Agua y Energía vs. Central Córdoba; Sarmiento vs. Central Argentino, Güemes vs. Independiente de Beltrán, Sportivo Fernández vs. Vélez Sársfield de San Ramón, Defensores de Forres vs. Independiente de Fernández e Independiente de Beltrán vs. Mitre Negro.

En cuanto a las posiciones, por la zona A de la Sexta División, el puntero es Central Córdoba, mientras que en el B, manda Sarmiento.

En Séptima, el puntero es Agua y Energía de la zona A, mientras que en el B, Vélez es el líder.

En Novena, Comercio y Güemes son los cómodos punteros del grupo.