Fecha positiva para Central Córdoba y Mitre en el Regional del NOA

20/06/2018 -

Con partidos con todos los condimentos, se cerró el día domingo la 5ta fecha del Torneo Regional del NOA, donde Gimnasia y Esgrima de Jujuy estiró la ventaja en la categoría sub 19, en la categoría sub 17 San Martín de Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Tiro de Salta comparten la punta y Juventud Antoniana continúa liderando la categoría sub 15.

Sub 19: el gran ganador fue Gimnasia y Esgrima de Jujuy El Lobo derrotó sin atenuantes a Ñuñorco de Monteros por cuatro a uno en el complejo Deportivo Papel NOA y cosechó su cuarta victoria en igual cantidad de presentaciones por lo que mira a todos desde arriba con 12 puntos.

Por su parte, los escoltas no pudieron seguir el ritmo de los jujeños y cedieron terreno, ya que San Martín de Tucumán igualó en dos frente a Gimnasia y Tiro de Salta en el Predio de Limache y Juventud Antoniana hizo lo propio en el Estadio Fray Honorato Pistoia al igualar en dos frente a Mitre de Santiago del Estero.

Por último, en el Estadio Julio Cáseres, Pellegrini de Salta recibió la visita de Central Córdoba de Santiago del Estero y en un partido durísimo, no se sacaron ventajas e igualaron en uno.

Sub 17: Central Córdoba aprovechó el empate en el duelo de líderes y comparte con ellos el liderazgo

En el inicio de la fecha, Gimnasia y Tiro de Salta recibió a San Martín de Tucumán en el Predio de Limache, donde el ganador saltaría a la cima de las posiciones en soledad. Pero en un partido ajustado, no llegaron a sacarse ventajas e igualaron en dos.

Central Córdoba, por su parte hizo los deberes en el estadio Julio Cáseres al derrotar a Pellegrini por tres a uno y trepó a los 10 puntos, para compartir el liderazgo con el ‘albo’ y ‘el santo tucumano’.

Por último, Mitre de Santiago del Estero escaló a las siete unidades al derrotar por tres a cero a Juventud Antoniana en el estadio Fray Honorato Pistoia y en la zona de abajo, Gimnasia y Esgrima de Jujuy cortó la racha de tres derrotas consecutivas y goleó por un contundente siete a cero a Ñuñorco, para salir de la última posición.

Sub 15: Juventud Antoniana hizo los deberes y continúa liderando La fecha, se abrió en el Estadio Fray Honorato Pistoia, donde Juventud Antoniana se hizo fuerte y en un vibrante encuentro derrotó por tres a dos a Mitre de Santiago del Estero para continuar siendo el líder con once puntos.

En Jujuy, por su parte, Gimnasia y Esgrima no pudo regresar a la senda del triunfo y en un flojo partido, igualó en cero ante Ñuñorco.

Además, en el duelo disputado en el Predio de Limache, Gimnasia y Tiro de Salta igualó en uno ante San Martín de Tucumán y cerrando la jornada, Central Córdoba de Santiago del Estero pisó fuerte en el Estadio Julio Cáseres al derrotar por tres a uno a Pellegrini de Salta.

Quedó libre en esta oportunidad, Central Norte de Salta, que deberá esperar la reanudación del torneo para recuperar el terreno perdido en esta jornada.