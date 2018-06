Los Telares recibió a las instancias departamentales de los Judepro

20/06/2018 -

Niños y adolescentes de las localidades de Villa Salavina, Chilca Juliana y Los Telares, participaron días atrás en las instalaciones del club Atlético Defensores Los Telares y el Polideportivo municipal, de las instancias departamental de los Juegos deportivos provinciales Judepro 2018, organizado por el municipio local.

Clasificaron para la instancia zonal: Hockey Femenino Sub 16 Chilca Juliana (Le ganó 4 a 0 a Los Telares), Fútbol Sub 14 Masculino Los Telares (Le ganó 1 a 0 a Villa Salavina), Fútbol Sub 16 Masculino

Los Telares, quien en el primer encuentro ganó 4 a 3 desde el punto de penal a Vila Salavina, luego de empatar 0 a 0; y en la final le ganó 2 a 1 Chilca Juliana.

Vóley Sub 17 Masculino, el que se impuso fue el elenco de Los Telares.