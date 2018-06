Atamisqui BBC expone su invicto en Preinfantiles

20/06/2018 -

Atamisqui BBC, único invicto en la categoría Preinfantiles, afrontará hoy dos compromisos en el Torneo Dr. Gerardo Zamora de las divisiones formativas.

El Verde recibirá a Águilas de Pozo Hondo, desde las 10.30, en el partido que abrirá la decimoctava fecha. Y por la tarde, desde las 16, visitará a Normal Banda, en cotejo pendiente de la decimoséptima fecha.

Luego, a las 17, entrarán en acción los chicos de Mini. En caso de ganar ambos partidos, Atamisqui BBC alcanzará momentáneamente a Independiente en el liderazgo. Las principales posiciones de la tabla son las siguientes:

Independiente BBC 32 puntos; Quimsa 31; Atamisqui 28; Normal Banda y Nicolás Avellaneda 27; Red Star 26; Olímpico 25; Colón, Contadores y Juventud 23.

La fecha 18, que se jugará hoy, incluye además los siguientes partidos: Red Star vs. Normal Banda, Atamisqui BBC vs. Independiente, Nicolás Avellaneda vs. Juventud, Sportivo Colón vs. Quimsa, Belgrano vs. Olímpico, Huracán vs. Sportivo Loreto, Villa Mercedes vs. Coronel Suárez, Jorge Newbery vs. Defensores del Sud, Tiro Federal vs. Águilas de Pozo Hondo, Contadores BBC vs. Coronel Borges y Lawn Tennis vs. Fernández BBC.