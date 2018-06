Martín Perafán se sumó ayer a las prácticas

Fotos EXPERIENCIA Perafán, un arquero con recorrido en el ascenso

20/06/2018 -

Mitre completó ayer su segundo día de práctica de cara a su segunda participación en el Torneo Nacional B. La mayor novedad pasó por la presencia del arquero Martín Perafán, la tercera incorporación para el plantel que conduce el DT Alfredo Grelak.

El experimentado portero, tuvo su primer contacto con sus nuevos compañeros en el predio del Polideportivo Provincial, donde el plantel profesional lleva los trabajos antes de la concentración que se llevará a cabo en la ciudad jujeña de Perico.

"Estoy muy contento, me encontré con un grupo bueno y me recibieron de la mejor manera", fueron las primeras palabras del ex arquero de Villa Dálmine

"El objetivo, es claro. El mensaje del cuerpo técnico es tratar de ser protagonistas, tanto de local como de visitantes. Hay un grupo con muchas ganas de progresar y se van a ir incorporando más. Ojalá se arme un buen plantel para pelear arriba", alegó.

"Mitre es un equipo que viene en crecimiento. Pudo lograr el ascenso y luego se mantuvo en la B Nacional, que es algo complicado y un torneo ‘masacre’ en el que hubo seis descensos. No es poca cosa lo que lograron, así que lo importante es lo que viene y ojalá podamos ser protagonistas", completó.