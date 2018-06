Grimi no continuará en Racing

20/06/2018 -

El defensor Leandro Grimi no continuará su carrera en Racing Club, debido a que Eduardo Coudet, entrenador de la "Academia", no lo tendrá en cuenta, según confirmó su representante, Juan Cruz Oller. El empresario aseguró en diálogo con el programa radial "Esto es Racing" (AM770) que el jugador "se va a ir, el técnico ya le comunicó que no lo va a llevar a la pretemporada. Vamos a buscar la mejor salida para todos".

"No hay nada raro en esta salida. Es una cuestión de empatía, no le gustaba al entrenador. Fue una situación muy complicada de comunicar tanto para (Diego) Milito como para (Víctor) Blanco", señaló Oller.